Стейки из цветной капусты с грибами и сыром в духовке: рецепт полезного гарнира

Если вы не знаете, как оригинально подать цветную капусту с грибами и сыром, этот рецепт для вас. Сочный стейк с аппетитной корочкой, можно приготовить не только из рыбы и мяса, но и из цветной капусты. Блюдо очень полезное, вкусное и легкое.