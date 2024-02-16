Стейки из цветной капусты с грибами и сыром в духовке: рецепт полезного гарнира

Если вы не знаете, как оригинально подать цветную капусту с грибами и сыром, этот рецепт для вас. Сочный стейк с аппетитной корочкой, можно приготовить не только из рыбы и мяса, но и из цветной капусты. Блюдо очень полезное, вкусное и легкое.
Ингредиенты
- капуста цветная
- 1 кочан
- шампиньоны
- 150 г
- сыр твердый
- 150 г
- чеснок
- 1 зубчик
- перец черный молотый
- паприка сладкая молотая
- 1 ч. л.
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 1 ст. л.
- соль
- Цветную капусту промойте и обсушите. Обрежьте листья и основание кочана. Нарежьте вдоль слайсами толщиной 2,5-3 см.
- Грибы вымойте и нарежьте пластинами. Чеснок очистите и раздавите ножом. Обжарьте грибы с чесноком на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Чеснок удалите.
- В небольшой миске смешайте оливковое масло, сладкую паприку, перец и соль. Перемешайте.
- На противень, застеленный пергаментом, выложите капустные стейки. Смажьте каждый кусочек смесью из оливкового масла и специй. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.
- Затем достаньте капустные стейки из духовки выложите на них грибы и посыпьте сыром, натертым на крупной терке. Отправьте в духовку и запекайте еще 10 минут до золотистого цвета.
Советы:
- Свежий чеснок можно заменить сушеным.
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