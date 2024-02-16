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Стейки из цветной капусты с грибами и сыром в духовке: рецепт полезного гарнира

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
61
Время на прочтение
1 мин
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Стейки из цветной капусты с грибами и сыром в духовке: рецепт полезного гарнира

Стейки из цветной капусты / Фото: Credits

Если вы не знаете, как оригинально подать цветную капусту с грибами и сыром, этот рецепт для вас. Сочный стейк с аппетитной корочкой, можно приготовить не только из рыбы и мяса, но и из цветной капусты. Блюдо очень полезное, вкусное и легкое.

Ингредиенты

капуста цветная
1 кочан
шампиньоны
150 г
сыр твердый
150 г
чеснок
1 зубчик
перец черный молотый
паприка сладкая молотая
1 ч. л.
оливковое масло
1 ст. л.
растительное масло
1 ст. л.
соль
  1. Цветную капусту промойте и обсушите. Обрежьте листья и основание кочана. Нарежьте вдоль слайсами толщиной 2,5-3 см.
  2. Грибы вымойте и нарежьте пластинами. Чеснок очистите и раздавите ножом. Обжарьте грибы с чесноком на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Чеснок удалите.
  3. В небольшой миске смешайте оливковое масло, сладкую паприку, перец и соль. Перемешайте.
  4. На противень, застеленный пергаментом, выложите капустные стейки. Смажьте каждый кусочек смесью из оливкового масла и специй. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.
  5. Затем достаньте капустные стейки из духовки выложите на них грибы и посыпьте сыром, натертым на крупной терке. Отправьте в духовку и запекайте еще 10 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Свежий чеснок можно заменить сушеным.

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