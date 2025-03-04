В чем секрет вкусной тушеной капусты: обязательно добавьте в блюдо этот ингредиент

Тушеная капуста – популярное блюдо среди украинцев, которое покоряет насыщенным вкусом, сытностью и аппетитным видом. Чтобы сделать его еще более вкусным, следует дополнить блюдо пикантным соусом из аджики и сметаны – это придаст нежности и выразительного аромата.
Рецепт сочной тушеной капусты с пикантным соусом на основе аджики поделилась фудблогеркой @pan_fartuh в Instagram. Благодаря этому методу блюдо получается нежным и ароматным, без намека на сухость.
Ингредиенты
- капуста
- 700 г
- мясо
- 400-500 г
- лук
- 1-2 шт.
- морковь
- 1-2 шт.
- томатная паста
- 1,5 ст. ложки
- соль, перец, хмели-сунели
- по вкусу
- сметана
- 250 г
- укроп
- пучок
- кавказская аджика
- 1 ч. кровати
Процесс приготовления:
- Мясо порезать на маленькие кусочки, похожие на размер ореха.
- В чугун налить масло, выкладывать мясо, когда масло хорошо разогреется.
- Когда мясо равномерно поджарится со всех сторон, добавить нарезанный лук и тертую морковь.
- Убавить огонь до среднего и готовить 5 минут.
- Добавить капусту и тушить все вместе 30 минут, периодически помешивая каждые 5 минут.
Приятного аппетита!
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