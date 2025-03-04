В чем секрет вкусной тушеной капусты: обязательно добавьте в блюдо этот ингредиент

Тушеная капуста – популярное блюдо среди украинцев, которое покоряет насыщенным вкусом, сытностью и аппетитным видом. Чтобы сделать его еще более вкусным, следует дополнить блюдо пикантным соусом из аджики и сметаны – это придаст нежности и выразительного аромата.