Категория
Гарниры
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В чем секрет вкусной тушеной капусты: обязательно добавьте в блюдо этот ингредиент

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
114 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1153
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
В чем секрет вкусной тушеной капусты: обязательно добавьте в блюдо этот ингредиент

В чем секрет вкусной тушеной капусты / Фото: Фото из открытых источников

Тушеная капуста – популярное блюдо среди украинцев, которое покоряет насыщенным вкусом, сытностью и аппетитным видом. Чтобы сделать его еще более вкусным, следует дополнить блюдо пикантным соусом из аджики и сметаны – это придаст нежности и выразительного аромата.

Рецепт сочной тушеной капусты с пикантным соусом на основе аджики поделилась фудблогеркой @pan_fartuh в Instagram. Благодаря этому методу блюдо получается нежным и ароматным, без намека на сухость.

Ингредиенты

капуста
700 г
мясо
400-500 г
лук
1-2 шт.
морковь
1-2 шт.
томатная паста
1,5 ст. ложки
соль, перец, хмели-сунели
по вкусу
сметана
250 г
укроп
пучок
кавказская аджика
1 ч. кровати

Процесс приготовления:

  1. Мясо порезать на маленькие кусочки, похожие на размер ореха.
  2. В чугун налить масло, выкладывать мясо, когда масло хорошо разогреется.
  3. Когда мясо равномерно поджарится со всех сторон, добавить нарезанный лук и тертую морковь.
  4. Убавить огонь до среднего и готовить 5 минут.
  5. Добавить капусту и тушить все вместе 30 минут, периодически помешивая каждые 5 минут.

Приятного аппетита!

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация