Вкусный и простой гарнир к любому блюду: как приготовить фасоль с луком

Фасоль содержит много растительного белка, который очень хорошо усваивается организмом. А потому такой гарнир станет отличным вариантом для обеда или ужина.

Очень важно добавить блюда из фасоли в свой ежедневный рацион, потому что ученые давно уже определили, что этот продукт очень эффективно борется с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ингредиенты фасоль 2/3 стакана вода 2 стакана лук 3 шт. томатная паста 3 ст. ложки чеснок, молотый черный перец, соль по вкусу растительное масло по вкусу

Процесс приготовления:

Фасоль обязательно замачиваете на ночь. Утром ее нужно отварить, а жидкость, в которой готовилась фасоль, слить. Лук нарезается кольцами, обжаривается в подсолнечном масле до золотистого цвета. Перчится и солится. Выкладываете в форму слоями: фасоль, а затем лук. Последний слой должен быть из фасоли. Жидкость, в которой варилась фасоль, смешиваете с томатной пастой, поливаете сверху блюдо. Запекаете в разогретой до 250 градусов духовке 20 минут.

Приятного аппетита!