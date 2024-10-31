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Вкусный и простой гарнир к любому блюду: как приготовить фасоль с луком

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
110 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
283
Время на прочтение
1 мин
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Вкусный и простой гарнир к любому блюду: как приготовить фасоль с луком

Запеченная фасоль с луком в томатном соусе / Фото: Фото из открытых источников

Фасоль содержит много растительного белка, который очень хорошо усваивается организмом. А потому такой гарнир станет отличным вариантом для обеда или ужина.

Очень важно добавить блюда из фасоли в свой ежедневный рацион, потому что ученые давно уже определили, что этот продукт очень эффективно борется с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ингредиенты

фасоль
2/3 стакана
вода
2 стакана
лук
3 шт.
томатная паста
3 ст. ложки
чеснок, молотый черный перец, соль
по вкусу
растительное масло
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Фасоль обязательно замачиваете на ночь. Утром ее нужно отварить, а жидкость, в которой готовилась фасоль, слить.
  2. Лук нарезается кольцами, обжаривается в подсолнечном масле до золотистого цвета. Перчится и солится.
  3. Выкладываете в форму слоями: фасоль, а затем лук. Последний слой должен быть из фасоли.
  4. Жидкость, в которой варилась фасоль, смешиваете с томатной пастой, поливаете сверху блюдо.
  5. Запекаете в разогретой до 250 градусов духовке 20 минут.

Приятного аппетита!

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