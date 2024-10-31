Вкусный и простой гарнир к любому блюду: как приготовить фасоль с луком

Фасоль содержит много растительного белка, который очень хорошо усваивается организмом. А потому такой гарнир станет отличным вариантом для обеда или ужина.
Очень важно добавить блюда из фасоли в свой ежедневный рацион, потому что ученые давно уже определили, что этот продукт очень эффективно борется с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ингредиенты
- фасоль
- 2/3 стакана
- вода
- 2 стакана
- лук
- 3 шт.
- томатная паста
- 3 ст. ложки
- чеснок, молотый черный перец, соль
- по вкусу
- растительное масло
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Фасоль обязательно замачиваете на ночь. Утром ее нужно отварить, а жидкость, в которой готовилась фасоль, слить.
- Лук нарезается кольцами, обжаривается в подсолнечном масле до золотистого цвета. Перчится и солится.
- Выкладываете в форму слоями: фасоль, а затем лук. Последний слой должен быть из фасоли.
- Жидкость, в которой варилась фасоль, смешиваете с томатной пастой, поливаете сверху блюдо.
- Запекаете в разогретой до 250 градусов духовке 20 минут.
Приятного аппетита!