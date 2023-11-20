Вот как готовят картофельное пюре в Германии: оригинальный рецепт из обычных ингредиентов

Картофельное пюре – это популярный гарнир. У каждого человека и даже нации есть свои секреты приготовления этого вкусного блюда. Вот так, к примеру, готовят картофельное пюре в Германии.
Картофель является основой многих блюд в разных уголках мира. В немецкой кухне этот овощ занимает особое место. Здесь готовят немало разных блюд из картофеля. Но, несомненно, картофельное пюре всегда остается вне конкуренции.
Чтобы приготовить идеальное картофельное пюре вам не понадобятся экзотические ингредиенты, здесь дело больше в самом процессе приготовления. Итак, вот какие ингредиенты нужно взять:
Ингредиенты
- картофель
- 1 кг
- сливочное масло
- 50 г
- масло
- 30 г
- лавровый лист
- 2 шт
- душистый перец
- 5 горошин
- специи к картофелю
- по вкусу
- соль
- по вкусу
- вода
- 500 мл
Этапы приготовления и особенности:
- Путь к приготовлению идеального картофельного пюре начинается с правильной подготовки картофеля. Ее нужно тщательно промыть и почистить. Затем порезать на кубики среднего размера.
- Возьмите большую кастрюлю, на дно выложите сливочное и влейте масла. Поставьте на небольшой огонь и подождите, чтоб масло и масло подогрелись. Теперь можно добавить нарезанный картофель.
- Посыпьте ароматными специями, солью, добавьте лавровые листья и горошины перца. Обжарьте до золотистой корочки. Именно в этом и заключается основополагающий секрет приготовления.
- Когда картофель подрумянился, можно добавить воду. Кастрюлю прикройте крышкой и доведите картошку до готовности.
- Когда картофель станет мягким, не спешите выливать всю воду. Оставьте небольшое количество на дне и приступайте к пюрированию. Густоту блюда можно регулировать с помощью куриного или овощного бульона.