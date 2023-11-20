Вот как готовят картофельное пюре в Германии: оригинальный рецепт из обычных ингредиентов

Картофельное пюре – это популярный гарнир. У каждого человека и даже нации есть свои секреты приготовления этого вкусного блюда. Вот так, к примеру, готовят картофельное пюре в Германии.

Картофель является основой многих блюд в разных уголках мира. В немецкой кухне этот овощ занимает особое место. Здесь готовят немало разных блюд из картофеля. Но, несомненно, картофельное пюре всегда остается вне конкуренции.

Чтобы приготовить идеальное картофельное пюре вам не понадобятся экзотические ингредиенты, здесь дело больше в самом процессе приготовления. Итак, вот какие ингредиенты нужно взять:

Ингредиенты картофель 1 кг сливочное масло 50 г масло 30 г лавровый лист 2 шт душистый перец 5 горошин специи к картофелю по вкусу соль по вкусу вода 500 мл

Этапы приготовления и особенности: