Хлеб долго не будет черстветь и не заплесневеет даже в жару: храните его только так

Что может быть прекраснее аромата свежего хрустящего хлеба. Для каждой украинской семьи наверняка хлеб имеет сакральное значение. Его уважали на нашей земле испокон веков, он был символом благосостояния и благополучия для наших дедов-прадедов. Сегодня он не менее важен, и мы охотно практически каждый день едим вкусные булочки и свежий хлеб. Но через несколько дней на нем почему-то появляются некрасивые белые и цветные пятна плесени. Как дольше сохранить вкус и качество хлеба – читайте дальше.

Причины появления плесени

Непригодная для хранения хлеба температура и влажность воздуха в помещении. Если температура превосходит 25%, а влажность воздуха составляет 65-85%, то плесень возникает с достаточно большой скоростью.

Хранение хлебобулочных изделий в полиэтиленовых пакетах. Поскольку у них отсутствует вентиляция, плесень и грибок очень быстро распространяются по поверхности хлеба.

Попадание на хлеб плесневых грибов после выпечки. Это касается производственных помещений, где находится хлеб, предназначенный для вторичной переработки.

Как правильно хранить хлеб на кухне

Для длительного хранения хлеб можно положить в холодильник: он будет пригодным к употреблению даже через неделю. Но хлеб может впитать запах других продуктов, которые будут лежать рядом, и будет всегда холодным.

Тканевая сумка – также отличный вариант для хранения хлеба. Ткань должна быть из льна или хлопка, можно сшить такой мешочек самостоятельно. Сумку с хлебом следует хранить в хорошо проветриваемом месте и плотно завязывать.

Самый распространенный и удобный вариант хранения хлебобулочных изделий – это хлебница. А еще она будет хорошим аксессуаром для вашей кухни. Хлебницу можно выбрать деревянную, металлическую, пластиковую или бамбуковую.

Еще хранят хлеб в эмалированной и керамической посуде. Такой вид хранения лучше подходит для ржаной выпечки. Посуда должна быть сухой, туда нужно положить яблоко, тогда хлеб будет храниться от плесени до пяти дней.

Что нужно делать, чтобы хлеб не плесневел?

Хлеб домашний или магазинный плесневеет уже на четвертый-пятый день. Это можно предотвратить, если следовать нескольким простым советам.

Черный и белый хлеб следует хранить отдельно или в разных зонах. Хлебницу и ножи регулярно обрабатывайте уксусом. Кладите хлеб в холодильник, так он будет дольше храниться. Еще можно заморозить хлеб, но не больше, чем на один месяц.

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