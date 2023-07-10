Идеальные блины: секреты вкусного теста, сколько яиц добавлять и как долго можно хранить

Блинчики — это всегда отличная идея. Их можно есть как самостоятельное блюдо или добавлять разные начинки. Чтобы они получились нежными, нужно знать, сколько яиц добавлять в блины. Не менее важны и другие нюансы. Такие как правильная сковорода, идеальное тесто и т.п.

Как приготовить тесто для блинов: основные секреты

Ключевыми компонентами классического теста на блины являются: яйца, мука, растительное масло, молоко, сахар и соль. Молоко можно брать любое, даже растительное (овсяное, кокосовое, миндальное и т.п.). Но лучше всего подходит пастеризованное коровье 3,2-4% жирности. Для тонких блинчиков лучше использовать не горячее и не теплое, а холодное молоко.

Важную роль играет качество муки, ведь для блинов важно, чтобы в ней было много клейковины. Именно она отвечает за упругость готового блюда.

В тесто для блинов добавляют только растительное масло. Сливочное масло в таком случае не подойдет, иначе блины могут подгореть, а их края станут слишком ломкими.

После замешивания теста, дайте постоять ему хотя бы 5 минут при комнатной температуре, чтобы клейковина "разошлась". Если в процессе приготовления вы поймете, что тесто получилось слишком густым, можно добавить молока. Если же наоборот, редким, тогда добавляйте муки.

Сколько яиц нужно на блины

Часто начинающие кулинары считают, что для придания нежности блинам нужно добавлять в тесто как можно больше яиц. На самом деле избыток может привести к тому, что блюдо станет "резиновым".

Если вам нужно приготовить блины именно как самостоятельное блюдо, без начинки, рекомендуется брать не больше 2 яиц на каждые 500 г молока. Именно такое соотношение идеально. Одного яйца маловато — тесто будет рваться и не завяжется, а если брать 3-4, блины получатся слишком толстыми и подойдут только для блинчиков.

Какую сковороду выбрать для блинов и сколько их жарить

Какую сковороду выбрать для блинов? / Фото: pixabay.com

Для приготовления идеальных блинов лучше подходит чугунная посуда. Однако у него есть и свои недостатки. Прежде чугун тяжелый и стоит довольно дорого, хотя и будет служить долго.

Чаще всего в домашних условиях блины жарят на сковородах с тефлоновым покрытием. Выйдет вкусно, но красивого рисунка на поверхности вы не увидите. Лучше выбирать тонкие сковороды с невысокими бортиками. Очень важно перед тем, как выливать тесто, хорошо раскалить посуду.

Хотя в тесто для блинов добавляют растительное масло, сковороду также дополнительно смазывают им.

Сколько времени жарить блины? Универсального ответа на этот вопрос никто дать не сможет, ведь здесь все зависит от многих факторов: плиты, сковороды, толщины блинчика. Когда жарите блинчик с первой стороны, поверхность сверху должна стать матовой, возможно появление маленьких дырочек. Как только блинчик подрумянился, его можно снимать со сковороды.

Не стоит расстраиваться, если края блинов получаются слишком сухими. Аккуратно складывайте каждый новый блинчик на предыдущий, промазывайте маслом и они будут смягчаться.

Сколько и как правильно хранить блины

Не стоит убирать блины в холодильник, ведь такое хранение отрицательно скажется на их вкусе: они станут сухими и плотными. При комнатной температуре их можно оставлять на 2-3 дня (предварительно накрыв пищевой пленкой).

Можно ли замораживать блинчики без начинки? Можно, но нужно помнить об одном важном нюансе: блины слипаются. Поэтому замораживать их нужно поштучно. Сначала подморозьте каждый блинчик на дощечке в один ряд, затем оберните пищевой пленкой и положите в контейнер.

Также блины можно замораживать в свернутом виде. Для этого их сначала охлаждают, затем сворачивают (трубочкой, конвертиком, треугольником), каждый блинчик обертывают пищевой пленкой.

Хранить такие блины без начинки можно полгода. По такому принципу морозят и блины с разнообразными начинками.

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