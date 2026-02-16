Идеальный рецепт блинов: понадобятся всего три ингредиента

Блинчики

Реклама

Для приготовления блинов необходимо всего несколько ингредиентов, поэтому можно подумать, что их приготовление — мелочное дело. Но многие домашние кулинары знают, что это не всегда так уж просто.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам экспертов, для идеального теста на блины понадобятся всего три ингредиента: мука, молоко и яйца. Также может возникнуть соблазн добавить в тесто масло, но эксперт по механике жидкостей из UCL, профессор Ян Имс считает, что этого не следует делать.

Реклама

Как приготовить идеальное тесто для блинов

Основные ингредиенты просты: мука, яйца, молоко. По словам профессора Имса, секрет приготовления идеального теста заключается в соотношении ингредиентов и методе, используемом для смешивания.

Для расчета пекарского соотношения необходимо разделить количество молока в миллилитрах на вес муки в граммах и умножить ее на 100. Ниже пекарское соотношение приведет к более густому тесту, в то время как высшее соотношение даст более редкое.

Профессор Имс измерил соотношение пекарского масла и толщину блинов, чтобы определить точное соотношение между тестом и блином. Его расчеты свидетельствуют о том, что идеальное соотношение пекарского масла для тонкого блина составляет 100.

Простыми словами необходимо использовать ингредиенты в следующих количествах:

Реклама

200 мл молока

100 г муки

1-2 яйца

щепотка соли

Если вы хотите получить более тонкий блин, дайте тесту отдохнуть в течение 10-15 минут после взбивания. Это позволит нитям глютена «расслабиться», поскольку белковые цепи распутываются, а мука полностью гидратируется, что приводит к получению тонкого нежного блина.

Раньше мы писали о том, как приготовить кофейные блины. Рецепт читайте в новости.