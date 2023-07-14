Интересные факты о том, что мы едим: история происхождения овощей

Мы не можем представить свой ежедневный рацион без разнообразия свежих или приготовленных овощей. Но у них очень интересная история миграции на наш стол, которая начинается еще с каменного века. Сначала люди ели то, что природа давала им сама, а потом стали рассеивать семена и собирать урожай. Именно так началось земледелие, а затем селекция. Люди начали отбирать вкусные плоды с высокой урожайностью и полезными свойствами. Чтобы узнать историю происхождения овощей, которые мы едим каждый день, читайте дальше.

Картофель

Картошку завезли испанские моряки из Южной Америки в 1565 году. Сначала ее выращивали как декоративное растение в садах, затем стали использовать корнеплоды для варенья. Но даже в 1800-х годах картофель был довольно редким в Европе, поэтому его дарили друг другу на праздники.

Помидоры

Считается, что помидоры были завезены испанцами в Европу в конце XVI века. Родиной этого растения также считается Южная Америка. Дикий помидор до сих пор встречается в Перу, на Канарских и Филиппинских островах.

В Европе долгое время помидоры считались декоративным растением. Ими украшали комнаты и беседки, выращивали в оранжереях среди редких цветов. А к середине XIX века помидор стал популярным овощем.

Морковь

Морковь является одним из самых древних корнеплодов, которые люди едят уже четыре тысячи лет. Она была известна еще древним грекам и римлянам. Однако к XVI веку морковь считали деликатесом. Лишь в XVII веке европейцы начали массово выращивать морковь, и тогда же был выведен один из лучших сортов – каротель. С этого времени появились соусы из моркови, которые до сих пор считаются деликатесами у немцев и французов.

Чеснок

Чеснок, как и лук, использовали еще в Древнем Египте. В Древней Греции его выращивали, но не употребляли в пищу из-за резкого запаха, считавшегося оскорбительным для богов. В Древнем Риме чеснок употребляли свободные граждане, считавшиеся бедными. От римлян чеснок распространился в средневековую Европу.

Лук

В Древней Греции лук считали священным растением, но греки не употребляли его в пищу из-за резкого запаха. Римляне начали употреблять лук всех сортов и обязательно ели порцию каждый день. От римлян лук попал в европейские страны.

Огурцы

Родиной огурца считают Индию, где его употребляли не менее 3000 лет до нашей эры. В Греции даже существовал город Сикион, считавшийся "городом огурцов". В Древнем Риме их выращивали в парниках и солили в бочках. Огуречный сок еще с древности использовался как косметическое средство против старения кожи.

Свекла

Дикая свекла до сих пор встречается в разных странах, включая Иран, побережье Средиземного, Черного и Каспийского морей, а также Индию и Китай. В Древней Греции его тоже выращивали. А римляне употребляли не только корнеплод, но и листву свеклы.

Капуста

Капуста является одним из самых древних овощей, которые выращивают в Средиземноморье и Южной Европе более 4,5 тысячи лет. По легенде, капуста выросла из капель пота, скатившихся со лба римского бога Юпитера. В Древнем Риме капусту употребляли с солониной и бобами.

Кабачки

Кабачок происходит из северной Мексики, где первоначально употребляли только семена. В Европу кабачок попал в XVI веке вместе с другими продуктами из Нового Света. Итальянцы начали употреблять недозрелые кабачки, и с тех пор этот овощ широко используется в блюдах европейской кухни.

Красный перец (чили)

Родиной красного перца считают тропическую часть Америки. Колумб познакомился с жгучим перцем в 1493 году на Гаити, где отведал острый соус из местных плодов. Красный перец был доставлен Колумбом в Европу вместе с другими экзотическими овощами.

Читайте также:

Можно есть много, не набирая веса: три продукта, которые сжигают жир

Чем полезна шелковица, кому нужно есть ее с осторожностью

Соус из вишен: интересное дополнение к мясу и сыру