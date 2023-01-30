Испортится вкус борща: какие ингредиенты в украинское национальное блюдо лучше не добавлять

Самым любимым блюдом украинцев считается красный борщ. Готовят его часто с зажаркой, разными овощами и мясом. Однако есть такие ингредиенты, которые могут только испортить вкус блюда. О них читайте в материале ТСН.ua.

Чтобы сделать вкус блюда более интересным и насыщенным, часто к борщу добавляют разнообразную зелень или специи. Но это уместно не всегда. Что лучше не добавлять в национальное украинское блюдо?

Корица и гвоздика

Если добавить к борщу эти пряности, блюдо получится слишком кислым. Особенно в сочетании с томатами и свеклой, которые являются популярными ингредиентами. Иногда, если пряностей слишком много, борщ может даже получиться острым, что испортит все удовольствие.

Сухой или свежий имбирь

Этот продукт отличается специфическим и насыщенным вкусом. И борщу он обязательно передастся. Если вам очень нравится имбирь и вы хотите добавить его, лучше делать это не во время приготовления, а просто положить на тарелке рядом.

Приправы из азиатской кухни

Особенно это правило касается хмели-сунели и всевозможных корейских приправ. Борщ с ними получится слишком горьким, его неповторимый аромат полностью испортится.

Зелень

Зелень прибавляют к борщу довольно часто, но здесь нужно быть максимально осторожными. Ведь не каждая зелень подойдет к этому блюду. Зависит здесь все от вида используемого мяса. К примеру, если в борщ добавляется курица или свинина, тогда лучше подойдет укроп. А вот вкус говядины отлично подчеркнет петрушка.

Чтобы сделать вкус борща непревзойденным, рекомендуем воспользоваться одним лайфхаком – добавить к блюду уксус. Он помогает сделать цвет красным и подчеркнуть вкус. Просто сбрызните уксусом свеклу перед пассерованием и вы заметите разницу.