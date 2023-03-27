Итальянская паска панеттоне: рецепт воздушного праздничного десерта

Панеттоне — традиционный итальянский праздничный десерт, который начали готовить еще во времена Древнего Рима. Он известен во всем мире благодаря нежной структуре теста. Читайте в материале ТСН.ua, в чем разница между паской и панеттоне, а также как готовить итальянскую выпечку.

В чем разница между паской и панеттоном

Прообразом паски является греческий хлеб артос, который выпекали на Пасху еще в XII веке. Однако его состав мало чем отличался от просфорного теста. Туда добавляли только соль, воду, дрожжи и муку. А вот современные паски – сдобная выпечка. В английском языке этот вид теста называют еще "enriched dough", то есть "обогащенное". Теперь в тесто начали добавлять сахар, яйца, сливочное масло. Одного "эталонного" рецепта паски не существует. У каждой хозяйки есть свои традиции и секреты.

С панеттоне все интереснее. Во-первых, существует несколько версий его происхождения. Однако все они связаны с тем, что панеттоне выпекали еще в Древнем Риме на Рождество (25 декабря), а не на Пасху. Для пасхальной выпечки чаще использовали и все еще используют Colomba di Pasqua. Тесто для этой выпечки такое же, что и для панеттоне, но выпекается в форме голубя или креста. В панеттоне пытаются вместить как можно больше жиров, удалив всю воду. Именно поэтому эта выпечка может долго храниться (до нескольких месяцев) и имеет такой насыщенный вкус и аромат.

Панеттоне: рецепт классический

Ингредиенты (на форму для выпечки диаметром 18 см, высотой 13 см):

270 г муки;

80 г сливочного масла 82%;

2 яйца;

80 г воды;

12 г дрожжей (прессованых);

4 г соли;

половина чайной ложки корицы или других специй по вкусу;

80 г сахара;

50 г шоколадных капель;

60 г цукатов;

один белок;

20 г миндальной муки;

10 г сахарной пудры;

40 г сахара.

Рецепт панеттоне в домашних условиях:

Сначала готовится опара. Для этого нужно дрожжи залить теплой (но не горячей) водой, добавить 40 г муки (от общего количества) и 20 г сахара. Хорошо перемешать и оставить на 30 минут при комнатной температуре, чтобы опара подошла. В чаше комбайнера соединить опару и муку, перемешать. Добавить по одному яйцу и сахару. Затем соль и специи. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Небольшими кусочками добавить холодное сливочное масло. Каждый раз тщательно размешивать тесто. Замешивать на малейшей скорости. После того как добавите последний кусочек масла, взбивать еще примерно 20 минут. Очень важно не перегреть тесто. Далее тесто нужно округлить, положить в миску, предварительно смазав ее растительным маслом. Накрыть пищевой пленкой, сделать в центре дырочку и убрать в теплое место (желательно, чтобы температура воздуха была не выше +25 градусов). Тесто должно увеличиться в три раза (на это уйдет примерно 7-10 часов). Рабочую поверхность нужно слегка смазать маслом, выложить подошедшее тесто. Добавить шоколадные капли и цукаты, аккуратно вмешать. Выложить в форму. Накрыть пищевой пленкой или полотенцем, поставить в теплое место, чтобы подросло (приблизительно на 5 часов). Отправить в разогретую до 180 градусов духовку, сразу снизить температуру до 160 градусов и выпекать 50-55 минут. Использовать режим "верх-низ" без конвенции. За это время можно приготовить глазурь. Для этого соедините миндальную муку, один белок, сахар. Тщательно перемешать. На готовую выпечку (готовность можно проверять с помощью деревянной шпажки) вылить глазурь. Присыпать сахарной пудрой.

Вес готового панеттона по этому рецепту составляет, примерно, 710 грамм.

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