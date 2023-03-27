Итальянская паска панеттоне: рецепт воздушного праздничного десерта

Панеттоне — традиционный итальянский праздничный десерт, который начали готовить еще во времена Древнего Рима. Он известен во всем мире благодаря нежной структуре теста. Читайте в материале ТСН.ua, в чем разница между паской и панеттоне, а также как готовить итальянскую выпечку.
В чем разница между паской и панеттоном
Прообразом паски является греческий хлеб артос, который выпекали на Пасху еще в XII веке. Однако его состав мало чем отличался от просфорного теста. Туда добавляли только соль, воду, дрожжи и муку. А вот современные паски – сдобная выпечка. В английском языке этот вид теста называют еще "enriched dough", то есть "обогащенное". Теперь в тесто начали добавлять сахар, яйца, сливочное масло. Одного "эталонного" рецепта паски не существует. У каждой хозяйки есть свои традиции и секреты.
С панеттоне все интереснее. Во-первых, существует несколько версий его происхождения. Однако все они связаны с тем, что панеттоне выпекали еще в Древнем Риме на Рождество (25 декабря), а не на Пасху. Для пасхальной выпечки чаще использовали и все еще используют Colomba di Pasqua. Тесто для этой выпечки такое же, что и для панеттоне, но выпекается в форме голубя или креста. В панеттоне пытаются вместить как можно больше жиров, удалив всю воду. Именно поэтому эта выпечка может долго храниться (до нескольких месяцев) и имеет такой насыщенный вкус и аромат.
Панеттоне: рецепт классический
Ингредиенты (на форму для выпечки диаметром 18 см, высотой 13 см):
- 270 г муки;
- 80 г сливочного масла 82%;
- 2 яйца;
- 80 г воды;
- 12 г дрожжей (прессованых);
- 4 г соли;
- половина чайной ложки корицы или других специй по вкусу;
- 80 г сахара;
- 50 г шоколадных капель;
- 60 г цукатов;
- один белок;
- 20 г миндальной муки;
- 10 г сахарной пудры;
- 40 г сахара.
Рецепт панеттоне в домашних условиях:
- Сначала готовится опара. Для этого нужно дрожжи залить теплой (но не горячей) водой, добавить 40 г муки (от общего количества) и 20 г сахара. Хорошо перемешать и оставить на 30 минут при комнатной температуре, чтобы опара подошла.
- В чаше комбайнера соединить опару и муку, перемешать. Добавить по одному яйцу и сахару. Затем соль и специи. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Небольшими кусочками добавить холодное сливочное масло. Каждый раз тщательно размешивать тесто.
- Замешивать на малейшей скорости. После того как добавите последний кусочек масла, взбивать еще примерно 20 минут. Очень важно не перегреть тесто. Далее тесто нужно округлить, положить в миску, предварительно смазав ее растительным маслом. Накрыть пищевой пленкой, сделать в центре дырочку и убрать в теплое место (желательно, чтобы температура воздуха была не выше +25 градусов). Тесто должно увеличиться в три раза (на это уйдет примерно 7-10 часов).
- Рабочую поверхность нужно слегка смазать маслом, выложить подошедшее тесто. Добавить шоколадные капли и цукаты, аккуратно вмешать. Выложить в форму. Накрыть пищевой пленкой или полотенцем, поставить в теплое место, чтобы подросло (приблизительно на 5 часов).
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку, сразу снизить температуру до 160 градусов и выпекать 50-55 минут. Использовать режим "верх-низ" без конвенции.
- За это время можно приготовить глазурь. Для этого соедините миндальную муку, один белок, сахар. Тщательно перемешать. На готовую выпечку (готовность можно проверять с помощью деревянной шпажки) вылить глазурь. Присыпать сахарной пудрой.
Вес готового панеттона по этому рецепту составляет, примерно, 710 грамм.
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