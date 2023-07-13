Кабачковая икра в домашних условиях как из магазина: лучшие рецепты

Лучшие рецепты кабачковой икры в домашних условиях
Рецепт кабачковой икры классический на зиму.
Ингредиенты:
- кабачок – 3 кг,
- лук – 5 кг,
- томатная паста — 250 мг,
- масло – 200 мг,
- сахар – 2 ст.л,
- уксус – 2 ст. л,
- соль и черный перец по вкусу.
Приготовление
- Кабачки чистим от кожуры и нарезаем небольшими кусочками. Пропускаем их через мясорубку.
- Лук нарезаем маленькими кубиками.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим в ней лучок до золотистого цвета.
- Поджаренный лук пропускаем через мясорубку, добавляем к кабачковому пюре и перемешиваем.
- Выкладываем все в кастрюлю, ставим на маленький огонь и тушим овощи в течение двух часов. Периодически помешиваем.
- Добавляем томатную пасту, растительное масло, сахар и уксус. Все хорошенько смешиваем и ставим тушиться еще 30 минут. За 10 минут до окончания варки всыпаем в икру соль и перец, дополнительные специи по желанию.
- Готовую икру выкладываем в простерилизованные банки и закрываем крышками на зиму. Или же смакуем закуску сразу.
Рецепт кабачковой икры как из магазина, чтобы сразу съесть
Для приготовления требуются:
- кабачок – 1 шт.,
- лук репчатый – 1 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- чеснок – 1 зубчик,
- томатная паста – 1 ст. кровати,
- паприка молотая – 1 ч. ложка,
- подсолнечное масло — 1 ст. ложка
- соль по вкусу
Готовим икру следующим образом:
- Лук очистите и порежьте, пожарте на растительным маслом на среднем огне.
- Морковь очистите, нарежьте или натрите на терке, добавьте жариться в лук.
- Кабачок очистите от кожуры, натрите на терке или нарежьте. Добавьте жариться в сковороду с морковью и луком.
- Приправте овощи пропущенным через пресс чесноком, паприкой и солью.
- Добавьте томатную пасту и налейте немного воды. Перемешайте и тушите овощи на небольшом огне 20 минут.
- Готовые овощи измельчите блендером до однородности. Перед тем как есть, поставьте икру в холодильник.
Кабачковая икра по ДСТУ на зиму
Ингредиенты:
- кабачок – 1 кг,
- сахар – 1 ст л,
- морковь – 300 г,
- лук – 300 г,
- масло — 70 мл,
- томатная паста — 80 г,
- 9% уксус – 1 ст.л
- соль – 1 ч. л,
- черный молотый перец – четверть ч. л.
Приготовление икры по ДСТУ:
- Очищенный лук порежьте кубиками.
- Морковь натрите на большой терке.
- Кабачки нарежьте кубиком 1-1,5 см. В рецепте указан чистый вес кабачков, поэтому, чтобы из целых кабачков получился ровно 1 кг, берите молодых – 1,2 кг или старых – 1,5 кг.
- Постоянно помешивая, обжаривайте лук на среднем огне до золотистости.
- Выложите на сковороду к луку тертую морковь. Помешивая, продолжайте готовить овощи вместе 2-3 минуты. Добавьте томатную пасту и, перемешивая, обжаривайте еще 3 минуты.
- В кастрюлю с толстым дном положите обжаренный в томате лук и морковь. Добавьте нарезанные кабачки. Посолите овощи, добавьте сахар и чёрный перец. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и накройте крышкой. Готовьте периодически помешивая до мягкости кабачков и уменьшения общего объема массы примерно на 40%.
- Измельчите горячие овощи блендером или протрите через сито. Кастрюлю с икрой поставьте на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите содержимое до кипения и добавьте столовую ложку уксуса. Снова перемешайте икру и снимите с плиты.
- Разложите горячую икру в теплые стерилизованные банки, закройте герметично, поставьте вверх донцами, тепло укутайте и оставьте так до полного остывания.
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