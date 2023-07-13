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Кабачковая икра в домашних условиях как из магазина: лучшие рецепты

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1430
Время на прочтение
3 мин
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Кабачковая икра в домашних условиях как из магазина: лучшие рецепты

Рецерты кабачковой икры

Лучшие рецепты кабачковой икры в домашних условиях

Рецепт кабачковой икры классический на зиму.

Ингредиенты:

  • кабачок – 3 кг,
  • лук – 5 кг,
  • томатная паста — 250 мг,
  • масло – 200 мг,
  • сахар – 2 ст.л,
  • уксус – 2 ст. л,
  • соль и черный перец по вкусу.
кабачковая икра на зиму / ©
кабачковая икра на зиму

Приготовление

  • Кабачки чистим от кожуры и нарезаем небольшими кусочками. Пропускаем их через мясорубку.
  • Лук нарезаем маленькими кубиками.
  • Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим в ней лучок до золотистого цвета.
  • Поджаренный лук пропускаем через мясорубку, добавляем к кабачковому пюре и перемешиваем.
  • Выкладываем все в кастрюлю, ставим на маленький огонь и тушим овощи в течение двух часов. Периодически помешиваем.
  • Добавляем томатную пасту, растительное масло, сахар и уксус. Все хорошенько смешиваем и ставим тушиться еще 30 минут. За 10 минут до окончания варки всыпаем в икру соль и перец, дополнительные специи по желанию.
  • Готовую икру выкладываем в простерилизованные банки и закрываем крышками на зиму. Или же смакуем закуску сразу.

Рецепт кабачковой икры как из магазина, чтобы сразу съесть

Для приготовления требуются:

  • кабачок – 1 шт.,
  • лук репчатый – 1 шт.,
  • морковь – 1 шт.,
  • чеснок – 1 зубчик,
  • томатная паста – 1 ст. кровати,
  • паприка молотая – 1 ч. ложка,
  • подсолнечное масло — 1 ст. ложка
  • соль по вкусу

Готовим икру следующим образом:

  • Лук очистите и порежьте, пожарте на растительным маслом на среднем огне.
  • Морковь очистите, нарежьте или натрите на терке, добавьте жариться в лук.
  • Кабачок очистите от кожуры, натрите на терке или нарежьте. Добавьте жариться в сковороду с морковью и луком.
  • Приправте овощи пропущенным через пресс чесноком, паприкой и солью.
  • Добавьте томатную пасту и налейте немного воды. Перемешайте и тушите овощи на небольшом огне 20 минут.
  • Готовые овощи измельчите блендером до однородности. Перед тем как есть, поставьте икру в холодильник.

Кабачковая икра по ДСТУ на зиму

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 кг,
  • сахар – 1 ст л,
  • морковь – 300 г,
  • лук – 300 г,
  • масло — 70 мл,
  • томатная паста — 80 г,
  • 9% уксус – 1 ст.л
  • соль – 1 ч. л,
  • черный молотый перец – четверть ч. л.

Приготовление икры по ДСТУ:

  • Очищенный лук порежьте кубиками.
  • Морковь натрите на большой терке.
  • Кабачки нарежьте кубиком 1-1,5 см. В рецепте указан чистый вес кабачков, поэтому, чтобы из целых кабачков получился ровно 1 кг, берите молодых – 1,2 кг или старых – 1,5 кг.
  • Постоянно помешивая, обжаривайте лук на среднем огне до золотистости.
  • Выложите на сковороду к луку тертую морковь. Помешивая, продолжайте готовить овощи вместе 2-3 минуты. Добавьте томатную пасту и, перемешивая, обжаривайте еще 3 минуты.
  • В кастрюлю с толстым дном положите обжаренный в томате лук и морковь. Добавьте нарезанные кабачки. Посолите овощи, добавьте сахар и чёрный перец. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и накройте крышкой. Готовьте периодически помешивая до мягкости кабачков и уменьшения общего объема массы примерно на 40%.
  • Измельчите горячие овощи блендером или протрите через сито. Кастрюлю с икрой поставьте на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите содержимое до кипения и добавьте столовую ложку уксуса. Снова перемешайте икру и снимите с плиты.
  • Разложите горячую икру в теплые стерилизованные банки, закройте герметично, поставьте вверх донцами, тепло укутайте и оставьте так до полного остывания.

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Дата публикации
Просмотры
1430
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