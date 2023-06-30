Как без ножа почистить килограмм молодого картофеля за пять минут: четыре действенных способа

Молодой картофель – один из самых популярных овощей сезона. Он отличается мягкой текстурой, нежностью вкуса. Но чистить молодой картофель — не так и легко. Оказывается, существуют лайфхаки, как это сделать максимально быстро.

Очистить молодой картофель от кожуры можно даже без ножа и особого труда. Простые способы помогут заметно сэкономить время, ведь килограмм картофеля, как утверждают специалисты, можно почистить так всего за пять минут.

Первый лайфхак основывается на использовании соли. Оказывается, эта приправа подходит не только для улучшения вкуса различных блюд. Как почистить молодой картофель солью? Возьмите маленькие или средние клубни, выложите их в кастрюлю, изрядно посыпьте солью грубого помола, накройте крышкой и сильно протрясите содержимое.

В результате такой быстрой процедуры молодой картофель очистится от кожуры без использования ножа. Все, что вам нужно сделать перед приготовлением, дополнительно промыть клубни от соли и остатков кожицы.

Еще один способ основан на замачивании молодого картофеля в воде. Что делать? Просто поместите клубни в кастрюлю, залейте водой, накройте крышкой и оставьте на 5 минут. Затем хорошо потрясите емкость, слейте воду и дополнительно промойте клубни. При необходимости процедуру можно повторить.

Третий метод состоит в перепаде температур. Сначала нужно залить молодой картофель кипятком, оставить на несколько секунд и сразу же поместить в ледяную воду. Из-за высоких температур и резкого охлаждения кожура очень быстро и легко отойдет от клубней и вам не нужно будет использовать нож.

Четвертый лайфхак опирается на использование полиэтиленового пакета. Поместите отобранные клубни молодого картофеля внутрь, добавьте туда 2 столовых ложки соли грубого помола, аккуратно завяжите пакет и в течение 2-3 минут активно перетирайте картофель в пакете руками. После таких нехитрых манипуляций молодой картофель очень быстро очистится от кожуры. Не забудьте перед приготовлением ее тщательно промыть проточной водой.

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