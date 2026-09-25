Как быстро сварить фасоль без замачивания: что такое метод 10/60

Как быстро сварить фасоль

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Сухая фасоль — питательный и универсальный продукт, но ее приготовление часто приходится планировать заранее. Обычно бобовые советуют замачивать на несколько часов или оставлять в воде на ночь. Однако если вы вспомнили о фасоли только перед обедом или ужином, отказываться от задуманного блюда не обязательно.

В такой ситуации может пригодиться метод 10/60. Его суть проста: фасоль сначала проваривают 10 минут, первую воду сливают, после чего зерна заливают свежим кипятком и варят еще около часа. Рассказываем поподробнее, как этот метод работает.

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В чем состоит метод 10/60

Первая цифра означает 10 минут начальной варки. За это время сухая фасоль начинает впитывать воду и размягчаться.

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После этого зерна отбрасывают на дуршлаг, а воду полностью сливают. Затем фасоль поворачивают в кастрюлю, заливают свежим кипятком и готовят еще примерно 60 минут. Именно на втором этапе можно добавить специи и ароматные травы.

Следует учитывать, что час — ориентировочное время. Большая фасоль, а также долго хранившиеся зерна могут потребовать дополнительных 10–20 минут или даже больше.

Что понадобится для приготовления вкусной фасоли

500 г сухой фасоли;

3 л воды;

2 ч. л. майорана;

1 ч. л. чабера;

1 ч. л. измельченных лавровых листьев;

½ ч. л. молотого душистого перца;

1 ч. л. соли.

Набор специй можно изменять в зависимости от того, для какого блюда готовится фасоль. Если она нужна для салата, паштета или другого блюда с собственными приправами, можно ограничиться минимальным количеством специй.

Как правильно сварить фасоль без замачивания

Сначала переберите фасоль и хорошо промойте ее под проточной водой. Переложите зерна в большую кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы покрывала фасоль на несколько сантиметров.

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Поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения. После закипания убавьте огонь и варите около 10 минут. На поверхности может появиться пена — ее можно аккуратно снять ложкой.

Затем откиньте фасоль на дуршлаг и полностью слейте первую воду.

Верните зерна в кастрюлю и залейте свежим кипятком. Добавьте майоран, чабер, лавровый лист и душистый перец.

Убавьте огонь и варите фасоль примерно 60 минут. Во время приготовления следите, чтобы зерна оставались покрытыми водой. Если жидкости становится мало, приливайте кипяток.

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Ближе к концу достаньте несколько зерен и проверьте их готовность вилкой. Фасоль должна быть мягкой не только снаружи, но и внутри. Если середина все еще жесткая, продолжайте варку.

Соль лучше добавить в конце. После этого фасоль можно оставить на слабом огне еще на несколько минут.

Зачем сливать первую воду

Замена воды требуется не только для самого быстрого приготовления.

При первом кипячении часть растворимых веществ из бобовых переходит в воду. Среди них есть и олигосахариды — углеводы, которые могут вызвать повышенное газообразование после употребления бобовых.

Когда первую воду сливают и заменяют свежей, часть этих веществ удаляется. В то же время, не стоит ожидать, что такой способ полностью устранит дискомфорт у всех людей — реакция на бобовые индивидуальная.

Почему специи лучше добавлять после замены воды

Если положить майоран, чабер, лавровый лист или другие приправы еще на первом этапе, значительная часть их вкуса и аромата уйдет вместе с водой.

Поэтому специи более целесообразно добавлять уже после того, как фасоль второй раз залили кипятком. Так аромат останется более насыщенным, а готовые зерна будут иметь более выразительный вкус.

Что приготовить из фасоли

После варки фасоль можно использовать практически так же, как и предварительно замоченную.

Если она нужна для салата, просто отбросьте ее на дуршлаг, дайте хорошо стечь воде и охладите.

Для супа, борща или овощного рагу готовую фасоль можно добавить поближе к завершению приготовления, чтобы она не разварилась.

Еще один вариант — сделать намазку на хлеб. Для этого вареную фасоль можно измельчить с жареным луком и чесноком, а затем добавить соль, перец, зелень или другие специи.

Как хранить вареную фасоль

Если вы приготовили больше, чем нужно для одного блюда, остатки можно использовать на следующий день.

Фасоль следует охладить, переложить в герметичный контейнер и поставить в холодильник. Если планируете готовить из нее несколько разных блюд, удобно сразу разделить зерна на порции.

Для салатов лучше хранить хорошо процеженную фасоль, а для супов или рагу можно оставить немного жидкости, в которой она варилась.

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