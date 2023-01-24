Как быстро сварить фасоль: все известные лайфхаки

Как правильно замачивать фасоль перед варкой, как быстро сварить ее, если нет времени на замачивание, читайте в материале ТСН.ua

В первую очередь важно перебрать фасоль, она не должна быть старой, бобовые, которые пролежали больше года, не будут мягкими, сколько их не вари. Перебрать и выбросить сморщенные бобы не помешает, затем промойте фасоль под холодной водой.

Как замачивать фасоль перед приготовлением

Замоченная фасоль варится гораздо быстрее. Затем во время замачивания частично растворяются олигосахариды, вызывающие повышенное газообразование в кишечнике. Также существует мнение, что замоченная фасоль теряет фитиновую кислоту, которая препятствует. всасывание цинка, кальция, магния и железа.

Фасоль можно залить холодной водой в пропорции один к пяти. Для такого замачивания нужно время – от 12 часов до суток.

Гораздо быстрее дело пойдет, если замачивать фасоль в горячей воде в той же пропорции, что и в холодной. Горячий способ существует в двух вариантах – просто залить горячей водой бобовые, второй способ предполагает доведение фасоли до кипения до нескольких минут, а затем настаивание в горячей воде.

Как приготовить фасоль без замачивания

Поставьте вариться незамоченную фасоль как обычно. После закипания воды добавьте к ней пищевую соду буквально на кончике ножа. Сода снизит время варки фасоли до часа.

Второй способ заключается в добавлении к фасоли холодной воды во время варки. Для варки нужно взять большую кастрюлю. Поставить незамоченную фасоль на огонь. Как только вода закипит, добавить в нее стакан холодной воды. Каждый раз повторять – во время закипания, добавлять по стакану холодной воды и так четыре, пять раз. Таким способом фасоль может свариться через 40 минут.

Как варить фасоль в кастрюле, мультиварке, скороварке, микроволновке

В кастрюле фасоль залейте водой, чтобы она покрывала ее полностью. Варить нужно на небольшом огне, лучше не накрывать крышкой, при необходимости доливать воду в кастрюлю.

В мультиварке фасоль лучше готовить в режиме "тушения" от полутора часов и дольше.

Чтобы сварить фасоль в скороварке, залейте ее водой так, чтобы чаша была заполнена не более чем наполовину. Закройте крышкой и поставьте на сильный огонь. Когда из клапана начнет выходить пар, убавьте огонь и варите 10-15 минут. После этого снимите скороварку с плиты и не открывайте 20-30 минут.

Быстро можно сварить фасоль в микроволновке. Для этого нужно высыпать ее в стеклянную посуду, залить холодной водой, затем поставить в микроволновку на 10 минут на максимальную мощность. После этого фасоль нужно перемешать, посолить и снова поставить вариться на 15-20 минут до полной готовности.

Читайте также: