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Как быстро сварить перловку без замачивания: секреты приготовления за 20 минут

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
596
Время на прочтение
1 мин
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Как быстро сварить перловку без замачивания: секреты приготовления за 20 минут

Как сварить перловку без замачивания

Как готовить перловку на воде без замачивания рассказываем в материале ТСН.ua

Многие не любят перловки из-за того, что ее нужно долго готовить. Рассказываем, как приготовить вкусную и рассыпчатую перловую кашу на воде без замачивания. На один стакан перловой крупы потребуется 5 стаканов воды.

  • В первую очередь перловую крупу нужно несколько раз промыть в холодной воде, пока вода не станет прозрачной.
  • К промытой крупе налейте 3 стакана холодной воды.
  • Варите  перловую крупу на медленном огне 5-7 минут с момента закипания воды. Воду слейте, откиньте крупу на дуршлаг.
  • Снова высыпьте перловку в кастрюлю и налейте два стакана воды. Добавьте полчайной ложки соли, одну столовую ложку растительного масла, вскипятите.
  • Варите перловку до полного улетучивания жидкости на медленном огне при немного открытой крышке, периодически помешивая.
  • В зависимости от крупы время варки может достигать 20-30 минут.
  • Если перловка варится для каши, гарнира, следует в сварную кашу добавить топленое или сливочное масло, завернуть кастрюлю и дать настояться около 10-15 минут.

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