Как часто можно есть сало, чтобы не набрать вес: ответ нутрициолога

Сало – один из самых популярных продуктов украинской кухни. Его не нужно долго готовить и оно помогает быстро утолить голод. Однако очень важно знать, сколько сала можно есть в день, чтобы не навредить своему здоровью. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

О том, что будет, если каждый день есть сало, рассказала в своем Instagram нутрициолог Богдана Волошиновича.

В чем польза сала

Эксперт отмечает, даже если вы пытаетесь сбросить вес, не стоит отказываться от сала. Все потому, что этот продукт содержит немало полезных веществ:

жирные кислоты, селен, витамины группы B, а также витамины А, Е, D;

арахидоновая кислота, необходимая для улучшения работы сердца и почек, снижение уровня "плохого" холестерина;

лецитин, который укрепляет сосуды и делает их более эластичными.

Издавна было замечено, что сало дает заряд энергии на весь день, если употреблять его с утра. А еще в утренние времена этот продукт оказывает желчегонный эффект. Сало очень полезно для здоровья кожи, она становится более эластичной и более упругой.

Сколько сала можно есть в день для сохранения веса и здоровья

По словам нутрициолога в сутки можно употреблять примерно 10-15 г сала. А в неделю – не более 100 г этого продукта.

Не стоит забывать, что сало – это жир, даже если оно содержит достаточно большую прослойку мяса. Поэтому чрезмерное потребление такого блюда может послужить причиной расстройств здоровья.

Из-за высокой калорийности сала может произойти нежелательный набор избыточного веса. То есть если вы не планируете активно заниматься физическими упражнениями, то большое количество этого продукта употреблять не стоит. Полученные калории неизбежно останутся на талии.

Кроме того, важно помнить о правильном хранении сала. Его рекомендуется хранить в холодильнике и есть слегка засоленным. При появлении специфического запаха и желтоватого цвета употреблять сало уже нельзя. Это означает, что оно окислилось.

Любопытно еще одно. Если вы уже давно интересовались, можно ли есть сало на ночь, то ответ: да. Этот продукт считается таким, который может стать отличным перекусом перед сном. По мнению диетологов, сало не содержит углеводов, поэтому более или менее "легким". Только специалисты советуют полностью отказаться от жареного или копченого сала, которое нельзя назвать столь полезным.

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