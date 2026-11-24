Хранение бананов

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Бананы могут быстро перезревать даже тогда, когда при покупке казались свежими. Уже через несколько дней на кожуре появляются темные пятна, а мякоть становится мягкой. Особенно досадно, если фрукты покупали с запасом и не успели съесть.

Оказывается, замедлить порчу бананов можно с помощью обыкновенной стеклянной банки.

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Как сохранить бананы в стеклянной банке

Как пишет Express, блоггер Эми Кросс, которая делится советами по хранению продуктов, провела эксперимент с бананами.

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Эми Кросс решила проверить, можно ли сохранить разрезанный банан свежим хотя бы в течение 12 часов. Для этого она разрезала фрукт на три части, не снимая шкурки, положила их в стеклянную банку и поставила в холодильник.

Однако результат ее удивил, по словам женщины, даже 26 дней спустя банан сохранил привлекательный вид и оставался пригодным к потреблению. Однако это результат ее личного эксперимента, поэтому нет гарантии, что другие бананы будут оставаться свежими в течение того же времени.

Чтобы попробовать такой способ на дому, нужно взять банан без признаков порчи. Разрезать его на несколько частей, оставив шкурку. Положить кусочки в чистую стеклянную банку с крышкой. Поставить банку в холодильник.

Почему бананы быстро темнеют

Бананы продолжают созревать после уборки. Во время этого процесса они выделяют этилен — природный газ, участвующий в созревании плодов. Постепенно зеленая кожура желтеет, на ней появляются коричневые пятна, а мякоть становится более мягкой и сладкой.

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Высокая температура может ускорить созревание. Кроме того, на бананы влияют другие плоды, выделяющие этилен, в частности, спелые яблоки и авокадо. Поэтому если нужно сохранить бананы дольше, их лучше держать отдельно от таких фруктов.

Можно ли хранить бананы в холодильнике

Да, но важно учитывать степень их спелости.

Зеленые бананы лучше оставить при комнатной температуре, чтобы они нормально созрели.

А вот полностью спелые желтые плоды можно уложить в холодильник. Низкая температура В то же время кожура от холода способна потемнеть, даже если мякоть внутри еще остается нормальной. Потемнение кожицы после охлаждения само по себе не означает, что фрукт испортился.

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Как еще можно продлить свежесть бананов: 4 полезные лайфхаки

1. Оберните место соединения бананов пищевой пленкой

Если купили целую кисть бананов, плотно оберните пищевой пленкой его верхнюю часть — место, где сходятся плодоножки. Такой прием замедляет созревание, но он не останавливает этот процесс полностью.

2. Сбрызните нарезанный банан лимонным соком

Если нужно заранее нарезать бананы для фруктового салата или десерта, слегка сбрызните кусочки лимонным соком. Кислота помогает замедлить потемнение мякоти после контакта с воздухом. Вместо лимонного можно использовать апельсиновый или ананасовый сок. В то же время, сок может несколько изменить вкус банана.

3. Заморозьте бананы так, чтобы кусочки не слипались

Если бананы уже созрели, а съесть их в ближайшее время не получится, нарежьте плоды кружочками и разложите одним слоем на доске или подносе, застеленной пергаментом.

Поставьте в морозильную камеру, после замерзания пересыпьте кусочки в пакет или контейнер. Так они не замерзнутся в один большой ком, и можно будет доставать именно столько, сколько нужно.

Замороженные кусочки удобно использовать для смузи и десертов.

4. Заморозьте банановое пюре порциями

Перезрелые бананы можно очистить, размять вилкой и разложить небольшими порциями в контейнеры для замораживания. Такое пюре удобно добавлять к домашней выпечке, оладьям и десертам.

Следует учесть, что после размораживания мякоть станет более мягкой, поэтому для обычного фруктового салата она уже не подойдет. Замороженные бананы удобно использовать для смузи, выпечки и десертов.

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