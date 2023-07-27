Как и сколько варить кукурузу, что добавить в воду, чтобы она была мягкой

Что нужно добавить в воду, когда варится кукуруза, чтобы она была мягкой и нежной

Чтобы кукуруза получилась вкусной, нужно выбирать молодые початки.

Признаки по которым нужно выбирать кукурузу:

Листья, в которые завернутые кочаны должны быть зелеными, это свидетельствует о том, что кукуруза свежая.

Зерна у кукурузы должны быть молочно-желтого цвета и мягкие на ощупь.

Чтобы кочаны варились равномерно, отбирайте их одинаковые по размеру.

Сколько варить кукурузу

Молодые кочаны доводят до кипения и варят около 15 минут в кипящей воде. После этого огонь можно выключить и оставить продукт в той же воде еще на полчаса.

У старой, перезрелой кукурузы зернышки темные. Время варки таких початков от 40 минут до 2 часов.

Быстрее всего готовится кукуруза сладкого сорта бондюэль – хватит 10 минут в кипящей воде.

Как сварить кукурузу, чтобы она была мягкой, что добавить

Чтобы кукуруза получилась сладкой и нежной, хозяйки советуют добавить в воду, в которой варится кукуруза:

Немного молока. углеводы, которые есть в молоке при нагревании расщепляются, и это делает кукурузу более сладкой.

Кусок сливочного масла.

Солить воду при варке рекомендуется в конце, за 5 минут до готовности.

Готовую кукурузу можно осыпать солью, тертым сыром, смазать сливочным или растительным маслом.

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