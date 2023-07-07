Как имбирь влияет на организм: 11 научных доказательств пользы этой приправы

Имбирь имеет многочисленные преимущества для здоровья благодаря своим противонудным, противовоспалительным и другим свойствам. Что лечит имбирь и кому его нужно употреблять?

Обычно в качестве пряности используют корневище растения, произрастающего в Юго-Восточной Азии. Она придает особый вкус сладким и соленым блюдам и имеет ряд преимуществ для здоровья. Имбирь можно употреблять в сушеном, свежем, измельченном виде, а также как масло или сок. Его можно обнаружить во многих рецептах, а также в косметике.

Чем полезен имбирь: 11 преимуществ для здоровья

Вот что наука говорит о полезных свойствах имбиря для здоровья:

Содержит гингерол, обладающий лечебными свойствами — уникальный вкус и аромат имбиря происходит от натуральных масел и биологически активных веществ, важнейшим из которых является гингерол. По данным исследования, это вещество оказывает мощное антиоксидантное и противовоспалительное действие. К примеру, она помогает уменьшить окислительный стресс, который является результатом чрезмерного количества свободных радикалов в организме. Помогает побороть утреннюю тошноту и другие виды тошноты — имбирь прекрасно подходит для борьбы с утренней тошнотой, часто бывает у беременных. Однако нужно перед употреблением посоветоваться с врачом. В некоторых случаях имбирь нельзя употреблять во время беременности. Например, у кого были вагинальные кровотечения или выкидыши. Может помочь похудеть — согласно исследованиям, проведенным на животных и людях, эта пряность может играть важную роль в снижении веса. Например, исследование 2019 показало, что добавление имбиря в рацион значительно снизило массу тела и соотношение объема талии и бедер у людей с ожирением или избыточным весом. Помогает в борьбе с остеоартрозом – это заболевание включает дегенерацию суставов, что приводит к таким симптомам как боль, скованность и т.д. В одном исследовании был сделан вывод, что имбирь помогает снизить боль. Участники эксперимента принимали 0,5-1 г имбиря ежедневно в течение 3-12 недель. Снижает уровень сахара в кровь и уменьшает риск развития сердечных заболеваний — в исследовании 2015 года было доказано, что имбирь имеет некоторые противодиабетические свойства. В эксперименте принял участие 41 человек с диабетом II типа. Участники принимали по 2 г порошка имбиря в день. Может помочь в лечении хронических расстройств пищеварения – специя помогает ускорить прохождение пищи через желудок. Это называется функциональная диспепсия и включает такие симптомы как вздутие живота, тошнота, отрыжка, боль и ощущение перенасыщения без причины. В одном из исследований врачи обнаружили связь потребления препарата с порошком имбиря и улучшением самочувствия пациентов. Облегчение симптомов дисменореи – боль во время менструации (дисменорея) быстрее и эффективнее происходит, если принимать имбирь. Исследования показали, что пряность подходит лучше, чем принимаемые в таком случае ибупрофен или ацетаминофен. Может снижать уровень холестерина – он связан с высоким риском развития сердечных заболеваний. Исследователи обнаружили, что употребление этой специи значительно снижает уровень триглицеридов и "плохого" холестерина, одновременно повышая уровень "хорошего" холестерина. Помогает уменьшить риск развития рака – благодаря гингеролу и другим антиоксидатным соединениям имбирь может обладать противораковыми свойствами. Есть определенные доказательства того, что эти соединения значительно уменьшают риск развития рака желудочно-кишечного тракта, в частности, колоректального рака, рака печени и поджелудочной железы. В одном из исследований 20 человек с высоким риском развития колоректального рака употребляли ежедневно 2 г имбиря в течение 28 дней. В конце исследования врачи увидели, что слизистая кишечника участников претерпела меньше раковых изменений, чем ожидалось. Защищает от болезни Альцгеймера и улучшает работу мозга — некоторые исследования показали, что содержащиеся в имбири соединения могут помочь предотвратить такие дегенеративные заболевания, как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера или рассеянный склероз. Ключевыми факторами развития болезни Альцгеймера считаются хроническое воспаление и окислительный стресс. Исследования, проведенные на животных, показали, что биоактивные соединения и антиоксиданты в имбири могут подавлять воспалительные процессы в мозге. Помощь в борьбе с инфекциями — антимикробные свойства имбиря могут быть полезны в борьбе с некоторыми грибковыми и бактериальными инфекциями. Лабораторные исследования показали, что имбирь может помочь в борьбе против золотистого стафилококка, возбудителя кишечных инфекций, грибка кандиды.

Кому нельзя есть имбирь: риски и побочные эффекты

Для большинства людей умеренное употребление имбиря не несет никаких угроз здоровью. Однако в больших дозах эта пряность может вызвать следующие симптомы:

изжога;

дискомфорт в животе;

раздражение горла и полости рта;

диарея.

Имбирь противопоказано употреблять страдающим гастритом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвенной болезнью, заболеваниями печени и сердечно-сосудистой системы. Не следует употреблять пряность на поздних сроках беременности и во время лактации. Также лучше исключить специю из рациона при наличии кровотечений и при употреблении медикаментов, снижающих давление.

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