Как использовать сезонные фрукты и тыкву: пять идей для здоровых блюд

Пять рецептов осени: из сезонных продуктов / © Pixabay

ТСН.ua подготовил подборку простых и проверенных рецептов, которые не нуждаются в сложных ингредиентах и помогут сделать осенние вечера еще более уютными.

Классический яблочный штрудель

Классический яблочный штрудель / © Pixabay

Яблоки богаты клетчаткой и витамином C, а корица поднимает настроение и способствует обмену веществ.

Ингредиенты:

Готовое слоеное тесто — 300 г

Яблоки — 3–4 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Корица — 1 ч. л.

Изюм или орехи (по желанию) — горсть

Приготовление:

Яблоки нарежьте кубиками, смешайте с сахаром, корицей и изюмом. Выложите начинку на раскатанное тесто, сверните рулетом и выпекайте при температуре 180 °C около 30 минут до золотистой корочки.

Грушевый крамбл

Грушевый крамбл / © unsplash.com

Груши богаты калием, а овсянка обеспечивает энергией и длительное чувство сытости.

Ингредиенты:

Груши — 3-4 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Мука — 100 г

Овсяные хлопья — 50 г

Масло сливочное — 70 г

Приготовление:

Очистите груши, нарежьте ломтиками и выложите в форму, посыпав сахаром. Муку, овсяные хлопья и мягкое масло разотрите до крошки, посыпьте сверху и запекайте при температуре 180 °C 25–30 минут до золотистой и хрустящей корочки.

Тыквенный пирог

Тыквенный пирог / © Pixabay

Тыква — настоящий чемпион по содержанию бета-каротина, поддерживающий иммунитет и зрение.

Ингредиенты:

Пюре из тыквы — 300 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 150 г

Мука — 200 г

Корица и мускатный орех по вкусу

Приготовление:

Смешайте тыквенное пюре с яйцами и сахаром, добавьте муку и специи. Вылейте тесто в форму и выпекайте при температуре 180 °C 35–40 минут до румяной ароматной корочки.

Ореховое печенье

Ореховое печенье / © unsplash.com

Орехи — источник полезных жиров и белка, а мед заменяет рафинированный сахар.

Ингредиенты:

Грецкие орехи или фундук — 100 г

Овсяные хлопья — 100 г

Мед — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты до однородного теста, сформуйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 180 °C около 15 минут до золотистых краев.

Яблочный соус к блинам или оладьям

Яблочный соус к блинам или оладьям / © unsplash.com

Легкая альтернатива варенью без консервантов и лишнего сахара.

Ингредиенты:

Яблоки — 3 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Корица — щепотка

Приготовление:

Нарезанные яблоки потушите сахаром и лимонным соком 10–15 минут до мягкости, затем перетрите в пюре. Подавайте соус к блинам, оладьям или сырникам — он придаст свежий осенний аромат.