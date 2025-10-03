ТСН в социальных сетях

Как использовать сезонные фрукты и тыкву: пять идей для здоровых блюд

Осень — время, когда яблоки, груши и тыква становятся настоящим украшением кухни, а аромат домашней выпечки дарит тепло и поднимает настроение в холодные вечера.

Татьяна Мележик
Пять рецептов осени: из сезонных продуктов

Пять рецептов осени: из сезонных продуктов / © Pixabay

ТСН.ua подготовил подборку простых и проверенных рецептов, которые не нуждаются в сложных ингредиентах и помогут сделать осенние вечера еще более уютными.

Классический яблочный штрудель

Классический яблочный штрудель / © Pixabay

Яблоки богаты клетчаткой и витамином C, а корица поднимает настроение и способствует обмену веществ.

Ингредиенты:

  • Готовое слоеное тесто — 300 г

  • Яблоки — 3–4 шт.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Корица — 1 ч. л.

  • Изюм или орехи (по желанию) — горсть

Приготовление:

Яблоки нарежьте кубиками, смешайте с сахаром, корицей и изюмом. Выложите начинку на раскатанное тесто, сверните рулетом и выпекайте при температуре 180 °C около 30 минут до золотистой корочки.

Грушевый крамбл

Грушевый крамбл / © unsplash.com

Груши богаты калием, а овсянка обеспечивает энергией и длительное чувство сытости.

Ингредиенты:

  • Груши — 3-4 шт.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Мука — 100 г

  • Овсяные хлопья — 50 г

  • Масло сливочное — 70 г

Приготовление:

Очистите груши, нарежьте ломтиками и выложите в форму, посыпав сахаром. Муку, овсяные хлопья и мягкое масло разотрите до крошки, посыпьте сверху и запекайте при температуре 180 °C 25–30 минут до золотистой и хрустящей корочки.

Тыквенный пирог

Тыквенный пирог / © Pixabay

Тыква — настоящий чемпион по содержанию бета-каротина, поддерживающий иммунитет и зрение.

Ингредиенты:

  • Пюре из тыквы — 300 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахар — 150 г

  • Мука — 200 г

  • Корица и мускатный орех по вкусу

Приготовление:

Смешайте тыквенное пюре с яйцами и сахаром, добавьте муку и специи. Вылейте тесто в форму и выпекайте при температуре 180 °C 35–40 минут до румяной ароматной корочки.

Ореховое печенье

Ореховое печенье / © unsplash.com

Орехи — источник полезных жиров и белка, а мед заменяет рафинированный сахар.

Ингредиенты:

  • Грецкие орехи или фундук — 100 г

  • Овсяные хлопья — 100 г

  • Мед — 2 ст. л.

  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты до однородного теста, сформуйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 180 °C около 15 минут до золотистых краев.

Яблочный соус к блинам или оладьям

Яблочный соус к блинам или оладьям / © unsplash.com

Легкая альтернатива варенью без консервантов и лишнего сахара.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 3 шт.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Лимонный сок — 1 ч. л.

  • Корица — щепотка

Приготовление:

Нарезанные яблоки потушите сахаром и лимонным соком 10–15 минут до мягкости, затем перетрите в пюре. Подавайте соус к блинам, оладьям или сырникам — он придаст свежий осенний аромат.

