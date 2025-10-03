- Дата публикации
-
- Категория
- Еда
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 2 мин
Как использовать сезонные фрукты и тыкву: пять идей для здоровых блюд
Осень — время, когда яблоки, груши и тыква становятся настоящим украшением кухни, а аромат домашней выпечки дарит тепло и поднимает настроение в холодные вечера.
ТСН.ua подготовил подборку простых и проверенных рецептов, которые не нуждаются в сложных ингредиентах и помогут сделать осенние вечера еще более уютными.
Классический яблочный штрудель
Яблоки богаты клетчаткой и витамином C, а корица поднимает настроение и способствует обмену веществ.
Ингредиенты:
Готовое слоеное тесто — 300 г
Яблоки — 3–4 шт.
Сахар — 2 ст. л.
Корица — 1 ч. л.
Изюм или орехи (по желанию) — горсть
Приготовление:
Яблоки нарежьте кубиками, смешайте с сахаром, корицей и изюмом. Выложите начинку на раскатанное тесто, сверните рулетом и выпекайте при температуре 180 °C около 30 минут до золотистой корочки.
Грушевый крамбл
Груши богаты калием, а овсянка обеспечивает энергией и длительное чувство сытости.
Ингредиенты:
Груши — 3-4 шт.
Сахар — 2 ст. л.
Мука — 100 г
Овсяные хлопья — 50 г
Масло сливочное — 70 г
Приготовление:
Очистите груши, нарежьте ломтиками и выложите в форму, посыпав сахаром. Муку, овсяные хлопья и мягкое масло разотрите до крошки, посыпьте сверху и запекайте при температуре 180 °C 25–30 минут до золотистой и хрустящей корочки.
Тыквенный пирог
Тыква — настоящий чемпион по содержанию бета-каротина, поддерживающий иммунитет и зрение.
Ингредиенты:
Пюре из тыквы — 300 г
Яйца — 2 шт.
Сахар — 150 г
Мука — 200 г
Корица и мускатный орех по вкусу
Приготовление:
Смешайте тыквенное пюре с яйцами и сахаром, добавьте муку и специи. Вылейте тесто в форму и выпекайте при температуре 180 °C 35–40 минут до румяной ароматной корочки.
Ореховое печенье
Орехи — источник полезных жиров и белка, а мед заменяет рафинированный сахар.
Ингредиенты:
Грецкие орехи или фундук — 100 г
Овсяные хлопья — 100 г
Мед — 2 ст. л.
Яйцо — 1 шт.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты до однородного теста, сформуйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 180 °C около 15 минут до золотистых краев.
Яблочный соус к блинам или оладьям
Легкая альтернатива варенью без консервантов и лишнего сахара.
Ингредиенты:
Яблоки — 3 шт.
Сахар — 2 ст. л.
Лимонный сок — 1 ч. л.
Корица — щепотка
Приготовление:
Нарезанные яблоки потушите сахаром и лимонным соком 10–15 минут до мягкости, затем перетрите в пюре. Подавайте соус к блинам, оладьям или сырникам — он придаст свежий осенний аромат.