Как красиво разрезать торт: нитью, бокалом, ножом

Иногда бывает, что во время празднования под рукой нет ножа, чтобы разрезать торт. К счастью, это можно сделать с помощью других предметов. Читайте на сайте ТСН.ua, как разрезать торт нитью, бокалом.

Как разрезать торт, если под рукой нет ножа

С помощью бокалов или стакана

Любой торт или пирог можно без проблем разрезать с помощью стакана или бокала. Хотя такой совет и может показаться странно, но он достаточно действенный.

Такая техника помогает каждому присутствующему на празднике отделить свою долю десерта, держа в руке бокал. Нужно взять сосуд вверх дном, затем погрузить в торт. Внутри останется кусочек вкусности, которую можно съесть.

Попробовать десерт в стакане или бокале можно с помощью ложки или вилки.

При помощи нити

Также торт можно разрезать, если у вас под рукой зубная или любая другая чистая нить. Для этого отрезается часть нити, длина которой длиннее самого торта. Чтобы держать было удобнее, лучше всего брать вдвое более длинную нить.

Затем крепко берете концы нити, проводите невидимую линию, где должен быть надрез. Кладете нить на эту воображаемую линию и нажимаете. Желательно все сделать быстро, тогда разрез получится идеальным.

Как красиво разрезать торт ножом: круглая, прямоугольная, квадратная или сложная форма десерта

Как красиво разрезать торт разной формы? / Фото: Pexels

Круглый торт

Сначала намечаете середину десерта, а затем осторожно прислоняете к нему миску или крышку. За пределами круга край торта разрезают на равные части в форме треугольника. Круглую часть (которая была под миской) также разрезают на треугольнички. Такой способ называется "ромашка".

Прямоугольный или квадратный торт

Десерты, имеющие такую форму, разрезать проще всего. Поэтому их чаще всего пекут на детские праздники. Если квадратный торт имеет небольшой размер, то его можно просто разрезать крест на крест (чтобы кусочки были квадратными) или по диагонали (чтобы кусочки были треугольными). Если торт больше, можно объединить эти два метода.

Если кусочки все равно получаются слишком большими, можно добавить еще несколько диагональных разрезов, направленных в обе стороны. Так вы получите множество небольших треугольников.

Торт сложной формы

Часто сегодня можно встретить торты в виде цветка, сердечка или шестиугольника. Здесь уж нужно использовать фантазию. К примеру, торт в форме цветка или шестиугольный разрезается с помощью метода "ромашка".

Если торт выполнен в форме овала или сердца, его нужно разделить на полосы вдоль, а затем поперек на небольшие прямоугольники. Здесь важно следить за размером краешек, ведь они могут получиться слишком маленькими.

Читайте также: