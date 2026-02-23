ТСН в социальных сетях

Как красиво завернуть блинчики: способы от известного шеф-повара

Пять способов завернуть блинчики.

Анна Носова
Блинные мешочки:// фото: pinterest.com

Приготовление вкусного теста для блинчиков — это лишь половина кулинарного успеха. Настоящее мастерство заключается в оформлении блюда, которое превращает обычные блинчики в эффектную закуску или изысканный десерт. Шеф-повар и известный ресторатор Евгений Клопотенко поделился техникой заворачивания блинчиков — от традиционных до праздничных вариантов.

Классический способ

Традиционная для украинской кухни форма рулетиков универсальная и чрезвычайно простая в исполнении. Она идеально подходит для налистников с сыром, мясом, грибами, маком, вишнями или любой другой густой начинкой.

  • Положите блинчик перед собой. По желанию смажьте поверхность соусом, например, крем-сыром. Выложите начинку поближе к одному из краев. Обязательно подверните боковые стороны внутрь к центру — это позволит надежно зафиксировать содержимое, чтобы оно не выпадало во время употребления.

Классический способ / Фото: klopotenko.com

  • Плотно сверните блинчик в трубочку, двигаясь от края с начинкой к свободной стороне. Полученный налистник можно сразу подавать на стол или дополнительно поджарить или запечь для получения золотистой корочки.

Классические блинчики / Фото: klopotenko.com

Блинчики-треугольники

Этот метод формировки традиционно применяют для приготовления бендериков, однако он идеально подходит и для классических блинчиков с плотной, однородной начинкой. Благодаря многослойности налистник надежно держит форму, не разваливается во время пассерования на сковороде и остается цельным в руках.

  • Разделите блинчик пополам — каждая часть станет отдельным изделием. Заверните дугообразный край полукруга внутрь, чтобы получить прямоугольную ровную полоску. На один из краев выложите столовую ложку начинки.

  • Возьмите угол с начинкой и начните сворачивать его по диагонали так, чтобы образовалась треугольная форма.

Блинчик-треугольник / Фото: klopotenko.com

  • Продолжайте перекатывать этот треугольник вдоль полоски теста, пока не дойдете до конца. Свободный край блинчика аккуратно спрячьте вовнутрь, чтобы зафиксировать конструкцию.

Блинчик-треугольник / Фото: klopotenko.com

Блинчики-конверты

Метод складывания «конвертом» является одним из самых практичных и универсальных, ведь он надежно удерживает любое наполнение: от пикантной курицы с сыром до сладких фруктов с шоколадом. В зависимости от способа выкладывания начинки вы можете получить как аккуратный квадрат, так и вытянутый прямоугольник.

  • Разместите 1–2 ст. л. начинки в центре блинчика. Сложите левую и правую стороны внутрь, слегка накрывая ими содержимое.

  • Подверните нижнюю часть блинчика вверх, чтобы плотно запечатать начинку внутри.

Блинчик-конверт / Фото: klopotenko.com

  • Осторожно перекатайте блинчик вперед, накрывая им свободный верхний край. В результате вы получите закрытый налистник, который по желанию можно перед подачей обжарить до хрустящей корочки.

Блинчик-конверт / Фото: klopotenko.com

Блинчики-мешочки

Формат «торбочек» или «мешочков» выглядит необычайно эффектно при подаче, хотя техника его создания достаточно простая. Для фиксации краев лучше использовать натуральные «завязки» — пера зеленого лука или гибкие стебли укропа или петрушки. Чтобы зелень стала податливой и не ломалась при завязывании узелка, ее следует на несколько секунд погрузить в кипяток.

  • Поместите в центр блина примерно 1–1,5 ст. л. начинки. Важно не перегружать мешочек, чтобы стенки не разорвались.

  • Осторожно поднимите все края блинчика вверх, собирая их в складки вокруг начинки. Крепко зафиксируйте образовавшуюся горловину подготовленной зеленью.

Блинчик-мешочек / Фото: klopotenko.com

Блинчики-розы

Создание блинчиков в стиле «розы» — это изысканный, но вполне доступный метод формирования, который позволяет превратить обычное блюдо в абстрактный кулинарный шедевр с декоративным завитком.

  • Положите блинчик перед собой на ровную поверхность. С помощью пальцев начните осторожно скручивать его центр в одну сторону, пока внутри не образуется характерная спираль.

Блинчик-роза / Фото: klopotenko.com

  • В центре полученного изделия, непосредственно на верхушку завитка, выложите 1 ст. л. выбранной начинки.

Блинчик-роза / Фото: klopotenko.com

  • Сложите три края блинчика в центр, прикрывая начинку. После этого осторожно переверните налистник, будто заворачивая его в четвертый, свободный край теста. В результате все срезы окажутся на нижней стороне, а сверху останется привлекательный декоративный цветок.

Блинчик-роза / Фото: klopotenko.com

