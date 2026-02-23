Как красиво завернуть блинчики: способы от известного шеф-повара

Блинные мешочки / Фото: pinterest.com

Приготовление вкусного теста для блинчиков — это лишь половина кулинарного успеха. Настоящее мастерство заключается в оформлении блюда, которое превращает обычные блинчики в эффектную закуску или изысканный десерт. Шеф-повар и известный ресторатор Евгений Клопотенко поделился техникой заворачивания блинчиков — от традиционных до праздничных вариантов.

Классический способ

Традиционная для украинской кухни форма рулетиков универсальная и чрезвычайно простая в исполнении. Она идеально подходит для налистников с сыром, мясом, грибами, маком, вишнями или любой другой густой начинкой.

Положите блинчик перед собой. По желанию смажьте поверхность соусом, например, крем-сыром. Выложите начинку поближе к одному из краев. Обязательно подверните боковые стороны внутрь к центру — это позволит надежно зафиксировать содержимое, чтобы оно не выпадало во время употребления.

Классический способ / Фото: klopotenko.com

Плотно сверните блинчик в трубочку, двигаясь от края с начинкой к свободной стороне. Полученный налистник можно сразу подавать на стол или дополнительно поджарить или запечь для получения золотистой корочки.

Классические блинчики / Фото: klopotenko.com

Блинчики-треугольники

Этот метод формировки традиционно применяют для приготовления бендериков, однако он идеально подходит и для классических блинчиков с плотной, однородной начинкой. Благодаря многослойности налистник надежно держит форму, не разваливается во время пассерования на сковороде и остается цельным в руках.

Разделите блинчик пополам — каждая часть станет отдельным изделием. Заверните дугообразный край полукруга внутрь, чтобы получить прямоугольную ровную полоску. На один из краев выложите столовую ложку начинки.

Возьмите угол с начинкой и начните сворачивать его по диагонали так, чтобы образовалась треугольная форма.

Продолжайте перекатывать этот треугольник вдоль полоски теста, пока не дойдете до конца. Свободный край блинчика аккуратно спрячьте вовнутрь, чтобы зафиксировать конструкцию.

Блинчики-конверты

Метод складывания «конвертом» является одним из самых практичных и универсальных, ведь он надежно удерживает любое наполнение: от пикантной курицы с сыром до сладких фруктов с шоколадом. В зависимости от способа выкладывания начинки вы можете получить как аккуратный квадрат, так и вытянутый прямоугольник.

Разместите 1–2 ст. л. начинки в центре блинчика. Сложите левую и правую стороны внутрь, слегка накрывая ими содержимое.

Подверните нижнюю часть блинчика вверх, чтобы плотно запечатать начинку внутри.

Осторожно перекатайте блинчик вперед, накрывая им свободный верхний край. В результате вы получите закрытый налистник, который по желанию можно перед подачей обжарить до хрустящей корочки.

Блинчики-мешочки

Формат «торбочек» или «мешочков» выглядит необычайно эффектно при подаче, хотя техника его создания достаточно простая. Для фиксации краев лучше использовать натуральные «завязки» — пера зеленого лука или гибкие стебли укропа или петрушки. Чтобы зелень стала податливой и не ломалась при завязывании узелка, ее следует на несколько секунд погрузить в кипяток.

Поместите в центр блина примерно 1–1,5 ст. л. начинки. Важно не перегружать мешочек, чтобы стенки не разорвались.

Осторожно поднимите все края блинчика вверх, собирая их в складки вокруг начинки. Крепко зафиксируйте образовавшуюся горловину подготовленной зеленью.

Блинчики-розы

Создание блинчиков в стиле «розы» — это изысканный, но вполне доступный метод формирования, который позволяет превратить обычное блюдо в абстрактный кулинарный шедевр с декоративным завитком.

Положите блинчик перед собой на ровную поверхность. С помощью пальцев начните осторожно скручивать его центр в одну сторону, пока внутри не образуется характерная спираль.

В центре полученного изделия, непосредственно на верхушку завитка, выложите 1 ст. л. выбранной начинки.