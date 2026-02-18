Как отличить качественные сосиски и сардельки: советы от эксперта, которые помогут выбрать продукцию

Как выбрать качественные сосиски и сардельки

Реклама

Огромный выбор мясной продукции на полках супермаркетов часто ставит покупателей в тупик. Чтобы не прогадать и приобрести действительно полезный продукт, стоит обратить внимание на сортность и стандарты производства, о которых подробно рассказывает доктор технических наук Василий Пасичный.

Состав продукции и государственные стандарты

Главным показателем качества является содержание мяса. В настоящих сосисках и сардельках его должно быть не менее 60% (обезжиренное мясо, печень или язык).

В Украине производство регулируется двумя типами документов — ДСТУ и ТУ.

Реклама

ДСТУ предусматривает изготовление продуктов высшего и первого сорта по строгой государственной рецептуре.

ТУ (Технические условия) позволяют производителю расширять список пряностей и сырья, однако требования к безопасности должны оставаться высокими. В частности, в мясоемких изделиях по ТУ доля мяса может составлять лишь 15%.

Ключевые отличия между высшим и первым сортом

Основная разница заключается в качестве сырья, используемого для фарша.

Высший сорт — это эталон качества. В его состав входит говядина высшего или первого сорта (почти без жилок), жирная свинина, куриное или индюшиное филе. Также добавляют яйца и сухое молоко. В таких продуктах категорически запрещено использовать мясо механического обрушения (ММО), растительные белки (сою) и какие-либо загустители (крахмал, камеди, карагенан).

Реклама

Первый сорт — здесь требования более лояльны. Допускается использование мяса с большим содержанием жилок (до 20%) и более жирной свинины. Стандарты ГОСТ позволяют добавлять до 20% субпродуктов второй категории или ММО (из них до 10% птицы), а также до 20% добавок в виде круп, муки или крахмала. Продукты первого сорта по ТУ могут содержать еще больше добавок — до 40% не мясных ингредиентов.

Какие сосиски и сардельки выбирать

Итак, если ваша цель — получить максимально натуральный мясной продукт с высокой питательной ценностью и без лишних добавок, выбирайте сосиски и сардельки по ДСТУ высшего сорта.

В изделиях высшего сорта ДСТУ вы получаете полноценный мясной белок, в сосисках нет измельченных костей, хрящей и соединительной ткани, которые часто присутствуют в продукции низших сортов. Отсутствие соевого белка и других растительных заменителей гарантирует, что организм получит именно аминокислоты, которые содержатся в качественной говядине, свинине или языке.

Высший сорт исключает использование влагоудерживающих агентов, таких как каррагенан или крахмал. Эти вещества часто прибавляют для увеличения веса продукта за счет воды.

Реклама

Рецептуры ДСТУ являются постоянными и проверенными временем, ограничивают использование сильных ароматизаторов и усилителей вкуса, поскольку качественное сырье само по себе обладает выраженными гастрономическими свойствами. В то время как продукция по ТУ может быть безопасной, но часто содержит гораздо меньше реального мяса (от 15%) и больше добавок для коррекции консистенции и цвета.

На что еще обратить внимание, выбирая сосиски

По состоянию на начало февраля 2026 года цены на обезжиренное мясо в Украине составляют:

говядина стоит 200–320 грн/кг;

свинина предлагается по 140–280 грн/кг;

курятина продается в пределах 100–210 грн/кг.

Стоимость готовых изделий напрямую зависит от качества сырья. Поэтому сосиски высшего сорта не могут стоить менее 150–360 грн/кг, в то время как продукция первого сорта — 80–250 грн/кг.

Если цена ниже указанных пределов, изделие, скорее всего, мясоемкое и содержит много заменителей.

Реклама

Стоимость более 360 грн/кг обычно свидетельствует о премиальном сегменте, где используют индюшатину или кролика.

Проверка качества во время приготовления

Качество сосисок или сарделек можно определить во время варки.

Сосиски — это уже готовый термически обработанный продукт, поэтому их достаточно просто довести до кипения.

Эксперт советует обратить внимание на следующие признаки:

Реклама

Смена формы. Если при варке изделие сильно деформируется, это свидетельствует об избытке эмульсии в составе.

Цвет воды. Если при разрезании возникает розовая жидкость, в продукте есть искусственные красители, что недопустимо для высшего сорта.

Текстура. Если после охлаждения сосиска «разлазится», перед вами мясоемкое изделие.

Качественный продукт всегда остается сочным и имеет естественный розовый цвет мясного пигмента.