Как отстирать полотенце от жира и запаха: практичные способы

Рассказываем как стирать кухонные полотенца, как бороться с устаревшими пятнами, как отстирать грязь без кипячения, что будет, если постирать полотенца с растительным маслом - в материале ТСН.ua.

Как стирать кухонные полотенца

Натрите полотенце мылом и оставьте на 30 минут, затем постирайте его, как обычно, в стиральной машине с добавлением стирального порошка.

Замочите полотенце в кипятке с добавлением отбеливателя, затем выстирайте его в машине с добавлением стирального порошка.

Избавиться от грязи поможет раствор перекись водорода. Растворите 2 ст. л перекиси в литре теплой воды, замочите полотенце на 5-8 часов. После этого обязательно постирайте.

Как убирать пятна на кухонных полотенцах

Нанесите на пятна любое моющее средство для посуды и оставьте на сутки, после постирайте полотенце.

Для удаления пятен от кофе, томатной пасты приготовьте раствор соли – 1 ст. л на 1 л воды, в котором замочите полотенце.

Чтобы убрать пятна от плесени, замочите полотенце в растворе уксуса и тщательно прополощите.

С пятнами от сока и ягод справится глицерин с медицинским спиртом. Смешайте их в равных пропорциях и замочите в этом растворе на два часа полотенце.

При разных видах загрязнений поможет раствор нашатырного спирта и воды в пропорции один к двум. Замочите в нем полотенце минимум на два часа.

Чтобы вернуть белизну кухонному полотенцу, воспользуйтесь горчичным порошком. Растворите в горячей воде большое количество сухой горчицы. Замочите полотенце на ночь, а утром постирайте.

Как отстирать устаревшие пятна без кипячения с помощью растительного масла

Приготовьте раствор из кипятка, 3 ст. л стирального порошка, 3 ст. л пищевой соды, 3 ст. л растительного масла и 3 ст. ложек отбеливателя для белья. Поместите в него на ночь кухонные полотенца. Утром их постирайте в стиральной машине в режиме быстрой стирки.

Добавьте в кипяток 2 ст. л подсолнечного масла, 2 ст. л сухого отбеливателя и неполный стакан стирального порошка. Опустите в раствор грязные полотенца и оставьте до полного охлаждения. Затем прополощите.

Как отстирать полотенца с помощью кипячения

Если не удается избавиться от грязи на полотенцах, можно попробовать народный метод кипячения.

Натрите кусок хозяйственного мыла, добавьте горсть кальцинированной соды в большую эмалированную кастрюлю, залейте водой, мешайте до тех пор, пока мыло и сода не растворятся полностью. Опустите в раствор грязные полотенца и поставьте кастрюлю на плиту. Доведя до кипения, сбавьте огонь до минимума и прокипятите полотенца. Цветные полотенца после закипания можно вываривать около 20 минут, а белые можно час. После этого нужно постирать полотенца в стиральной машине.

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