Как подготовить капусту для голубцов — 3 способа, листочки мягкие и не рвутся
Капуста для голубцов: как ее приготовить
Подготовка капусты для голубцов может быть простым и быстрым делом, если использовать проверенные методы, делающие листья эластичными и крепкими одновременно. Вместо традиционного запекания в духовке существуют способы, позволяющие получить идеальное основание для блюда без усилий.
Приготовление листьев в микроволновке
Этот способ значительно сокращает время подготовки и позволяет работать как с целым овощом, так и его частями.
Для обработки целого кочана необходимо вырезать сердцевину, положить капусту в пакет для запекания и сделать несколько отверстий для выхода пара. Процесс приготовления при мощности 900–1000 Вт длится около 10–12 минут, после чего овощу нужно дать постоять еще 5 минут в выключенной печи.
Если нужно подготовить отдельные листья, то их складывают в специальную емкость, добавляют на дно несколько ложек воды и прогревают в течение пяти минут при той же мощности.
Замораживание листьев капусты
Этот способ требует больше времени и больше подходит для поздних зимних сортов.
Целый кочан, завернутый в полиэтиленовый пакет, помещают в морозильную камеру на 1-2 дня.
После полного размораживания при комнатной температуре листья становятся мягкими и податливыми, словно после термической обработки. Следует учитывать, что для ранней капусты этот метод не подходит из-за риска чрезмерного размягчения.
Бланширование целого начала
Это усовершенствованная классическая техника, которая позволяет равномерно подготовить все слои капусты без труда:
Кочан накалывают на нож в районе сердцевины и погружают в кипящую воду на одну или две минуты.
После этого капусту вынимают, аккуратно отделяют уже ставшие мягкими верхние листья и снова опускают овощ в кипяток для обработки следующего слоя. Готовые листья остудите — они легко сворачиваются.