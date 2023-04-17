Как потушить капусту в кастрюле, с мясом, сколько времени нужно для ее приготовления.

Как тушить капусту в кастрюле, как приготовить тушеную капусту с мясом в сковороде, сколько времени тушить капусту, читайте в материале ТСН.ua

Тушеную капусту можно приготовить как из свежей, так и из квашеной капусты, можно смешать поровну. Капусту можно потушить с мясом, грибами, а можно просто с морковью, если ее правильно приготовить, она в любом сочетании будет вкусной.

Как приготовить тушеную капусту в кастрюле

Для приготовления тушеной капусты нужно в расчете на один килограмм белокочанной капусты одну морковь среднего размера, 2 луковицы, перец черный горошком, соль, лавровый лист, сахар, растительное масло.

Приготовление тушеной капусты

Капусту нашинковать. В кастрюлю влить масло, положить нашинкованную капусту, закрыть крышкой и тушить на слабом огне около 20 минут.

В это время почистить и нарезать кольцами лук, натереть морковь на терке. Лук и морковь обжарить в масле в течение нескольких минут.

Обжаренный лук, морковь соединить с капустой и тушить около десяти минут.

За пять минут до готовности блюдо посолить, добавить немного сахарного песка, по вкусу перца и лавровый лист.

Чтобы капуста не получилась сухой, нужно во время приготовления добавлять воду, а чтобы не была жесткой, немного дольше тушить.

Как потушить капусту с мясом на сковороде

Для приготовления нужно взять полкилограмма любого мяса, масло для жарки, один килограмм капусты, одну луковицу, одну морковь, соль, перец по вкусу, полстакана кипятка.

Приготовление капусты на сковороде

Мясо нарежьте кусочками.

На сковороде разогрейте растительное масло, добавьте мясо, немного обжарьте его и потушите в собственном соке около 20 мин под накрытой крышкой.

Капусту нашинкуйте.

Лук почистите и тонко нашинкуйте. Морковь почистите и натрите на большой терке.

К мясу добавить лук и морковь и хорошо перемешайте.

Добавьте капусту. Нашинкованную капусту можно предварительно обжарить в масле до золотистого оттенка. Это придаст блюду приятный вид и аромат.

Влейте в капусту кипяток. Еще лучше, если есть, то бульон и накройте сковороду крышкой. Тушите на медленном огне, помешивая каждые 5-7 минут.

Сколько времени тушить капусту

Молодую капусту достаточно тушить 15 минут, а вот зимние сорта требуют больше времени – 35-40 минут. Если тушить капусту слишком долго, она превратится в месиво. Готовность блюда определяют по вкусу и мягкости.

Чем более сухая капуста, чем менее сочная, тем больше воды нужно добавлять во время тушения.

Сделать блюдо погуще поможет мука. За 4-5 минут до готовности добавьте муку, поджаренную на растительном масле или подсушенную на сковороде.

Чтобы капуста получилась вкусной, обязательно добавьте немного сахара. Чтобы получить приятный кисло-сладкий привкус, за 7–10 минут до готовности можно добавить к сковороде сахар и столовый уксус.

Читайте также: