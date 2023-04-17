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Как потушить капусту в кастрюле, с мясом, сколько времени нужно для ее приготовления.

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
283
Время на прочтение
2 мин
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Как потушить капусту в кастрюле, с мясом, сколько времени нужно для ее приготовления.

Как тушить капусту

Как тушить капусту в кастрюле, как приготовить тушеную капусту с мясом в сковороде, сколько времени тушить капусту, читайте в материале ТСН.ua

Тушеную капусту можно приготовить как из свежей, так и из квашеной капусты, можно смешать поровну. Капусту можно потушить с мясом, грибами, а можно просто с морковью, если ее правильно приготовить, она в любом сочетании будет вкусной.

Как приготовить тушеную капусту в кастрюле

Для приготовления тушеной капусты нужно в расчете на один килограмм белокочанной капусты одну морковь среднего размера, 2 луковицы, перец черный горошком, соль, лавровый лист, сахар, растительное масло.

Приготовление тушеной капусты

  • Капусту нашинковать. В кастрюлю влить масло, положить нашинкованную капусту, закрыть крышкой и тушить на слабом огне около 20 минут.
  • В это время почистить и нарезать кольцами лук, натереть морковь на терке. Лук и морковь обжарить  в масле в течение нескольких минут.
  • Обжаренный лук, морковь соединить с капустой и тушить около десяти минут.
  • За пять минут до готовности блюдо посолить, добавить немного сахарного песка, по вкусу перца и лавровый лист.
  • Чтобы капуста не получилась сухой, нужно во время приготовления добавлять воду, а чтобы не была жесткой, немного дольше тушить.

Как потушить капусту с мясом на сковороде

Для приготовления нужно взять полкилограмма любого мяса, масло для жарки, один килограмм капусты, одну луковицу, одну морковь, соль, перец по вкусу, полстакана кипятка.

Приготовление капусты на сковороде

  • Мясо нарежьте кусочками.
  • На сковороде разогрейте растительное масло, добавьте мясо, немного обжарьте его и потушите в собственном соке около 20 мин под накрытой крышкой.
  • Капусту нашинкуйте.
  • Лук почистите и тонко нашинкуйте. Морковь почистите и натрите на большой терке.
  • К мясу добавить лук и морковь и хорошо перемешайте.
  • Добавьте капусту. Нашинкованную капусту можно предварительно обжарить в масле до золотистого оттенка. Это придаст блюду приятный вид и аромат.
  • Влейте в капусту кипяток. Еще лучше, если есть, то бульон и накройте сковороду крышкой. Тушите на медленном огне, помешивая каждые 5-7 минут.

Сколько времени тушить капусту

Молодую капусту достаточно тушить 15 минут, а вот зимние сорта требуют больше времени – 35-40 минут. Если тушить капусту слишком долго, она превратится в месиво. Готовность блюда определяют по вкусу и мягкости.

Чем более сухая капуста, чем менее сочная, тем больше воды нужно добавлять во время тушения.

Сделать блюдо погуще поможет мука. За 4-5 минут до готовности добавьте муку, поджаренную на растительном масле или подсушенную на сковороде.
Чтобы капуста получилась вкусной, обязательно добавьте немного сахара. Чтобы получить приятный кисло-сладкий привкус, за 7–10 минут до готовности можно добавить к сковороде сахар и столовый уксус.

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Дата публикации
Просмотры
283
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