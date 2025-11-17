Как приготовить ароматную тушеную капусту: 2 чайные ложки этого секретного ингредиента изменят вкус навсегда

Как приготовить тушеную капусту / © unsplash.com

Традиционная тушеная капуста готовится легко и недорого, но всегда можно сделать ее вкуснее.

Многие хозяйки добавляют в капусту мясо и зелень, однако есть два доступных ингредиента, которые есть практически в каждом доме и сделают тушеную капусту невероятно ароматной и вкусной — это горчица и уксус.

Горчица

В конце приготовления добавьте 1–2 чайные ложки порошковой или готовой горчицы — любой, которая находится под рукой. Горчица придает капусте особый аромат и подчеркивает ее вкус.

Уксус

Хотя многие хозяйки его не используют, уксус, как и горчица, улучшает вкус блюда и добавляет легкую приятную кислинку. Прибавляют его примерно через полчаса после начала приготовления, всего одну ложку.

Совет: при приготовлении капуста может иметь специфический запах, поэтому для его смягчения часто добавляют гвоздику.