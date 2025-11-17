- Дата публикации
Как приготовить ароматную тушеную капусту: 2 чайные ложки этого секретного ингредиента изменят вкус навсегда
Хотите придать любимой тушеной капусте новый аромат и изысканный вкус? Лишь две чайные ложки простых ингредиентов способны превратить знакомое блюдо в настоящий кулинарный шедевр!
Традиционная тушеная капуста готовится легко и недорого, но всегда можно сделать ее вкуснее.
Многие хозяйки добавляют в капусту мясо и зелень, однако есть два доступных ингредиента, которые есть практически в каждом доме и сделают тушеную капусту невероятно ароматной и вкусной — это горчица и уксус.
Горчица
В конце приготовления добавьте 1–2 чайные ложки порошковой или готовой горчицы — любой, которая находится под рукой. Горчица придает капусте особый аромат и подчеркивает ее вкус.
Уксус
Хотя многие хозяйки его не используют, уксус, как и горчица, улучшает вкус блюда и добавляет легкую приятную кислинку. Прибавляют его примерно через полчаса после начала приготовления, всего одну ложку.
Совет: при приготовлении капуста может иметь специфический запах, поэтому для его смягчения часто добавляют гвоздику.