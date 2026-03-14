Как приготовить идеальную пиццу: домашние повара совершают распространенную ошибку

Многие пользуются доставкой любимой пиццы, тогда как другие не прочь приготовить пиццу собственноручно. Однако известные кулинары предупреждают: большинство домашних поваров допускают одну и ту же ошибку.

Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам эксперта по продуктам в компании AEG UK Майкла Форбса, для приготовления идеального блюда необходимо тщательно подумать о том, куда его положить.

По сути, основным моментом, по словам экспертов, является определение того, на какую решетку положить пиццу, чтобы она получилась идеальной. Использование верхней полки в духовке — это провал.

Размещение пиццы в духовке может повлиять на равномерность пропекания корочки и начинки.

Нижняя полка может обеспечить более хрустящую корочку, а верхняя полка, вероятнее всего, приведет к недожаренной основе и слишком хрустящей начинке.

По словам экспертов, также важно использовать правильные настройки духовки. Отметим, что в некоторых новых духовках есть настройка, специально предназначенная для домашней пиццы. Однако, если его нет, советуют соблюдать температурный режим в 240-250 °C или наивысшую температуру доступных настроек.

По сути, цель приготовления пиццы — добиться равномерной циркуляции воздуха и тепла сверху и снизу, чтобы создать идеальный баланс пузырящегося сыра, насыщенного соуса и хрустящей корочки. Пиццу советуют готовить в течение 7-9 минут, если у нее тонкая корочка, и до 12 минут, если корочка толстая.

