Как приготовить идеальные яйца-пашот: кулинарный секрет от звездных поваров

Яйца-пашот — как приготовить

Реклама

Яйца пашот — это блюдо, которое покорит любителей нежного завтрака. Это яйцо, сваренное без скорлупы, с жидким кремовым желтком, скрывающимся в «распашонке» из нежного белка. Чтобы приготовить идеальное яйцо пашот, нужно довести воду до легкого кипения, добавить немного уксуса, чтобы белок лучше держал форму, создать в воде небольшой водоворот, и осторожно опустить в него разбитое яйцо. Обычно для приготовления требуется 3-4 минуты, после чего белок становится упругим, желток остается жидким.

Их можно подавать на тосте, добавлять в салаты. Однако, как утверждают опытные шеф-повара, этот простой с виду процесс может быть весьма сложным. Одно неверное движение, и вместо нежного желтка и аккуратного белка вы получите липкую кашевидную массу.

Чтобы избежать распространенных ошибок, следует знать один лайфгак. Три профессиональных повара раскрыли главный секрет идеальных яиц-пашот. Все они единодушно назвали одно и то же правило — температура воды никогда не должна достигать кипения.

Реклама

Жан-Батист Лукас, владелец кулинарной студии Chef Lucas Baking Studio, подчеркивает, что вода должна только «подниматься, но не кипеть». По его словам, медленная варка на медленном огне обеспечивает нежную текстуру белка и жидкий, мягкий желток. Оптимальный момент для опускания яйца — когда на дне кастрюли появляются первые маленькие пузыри, медленно поднимающиеся на поверхность.

Этот совет поддерживает и Хлоя Хаммонд, шеф-кухарка Asana Lodge, уверяющая, что кипяток «просто разорвет яйцо», превращая его в неаккуратную массу.

Джессика Рандхава, владелица ресторана The Forked Spoon, рекомендует контролировать температуру воды с помощью термометра, держа ее в пределах 87-88 °C. Это позволит белку медленно застыть, не расслаиваясь.

Кроме температуры, эксперты также обращают внимание на свежесть яиц. Джессика Рандхава объясняет, что со временем белок становится водянистым и расползается во время варки. Свежие яйца имеют более плотный белок, лучше держащий форму, обеспечивая идеальный результат.