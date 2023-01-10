Как приготовить любимое пирожное "картошка" без сахара и масла

Рецепт любимого пирожного "картошка" без сахара и растительного масла, найдете в материале ТСН.ua
Вы удивитесь, но любимый с детства десерт можно сделать диетическим – в 100 г такого пирожного содержится всего 200 ккал.
Ингредиенты для приготовления крошки "картошки":
- яйца – 4 штуки,
- заменитель сахара по вкусу,
- йогурт натуральный – 200 г,
- какао-порошок – 20 г,
- разрыхлитель – 5 г,
- сода – половина ч. ложки;
- любая мука – 100 г.
Ингредиенты для приготовления молочной массы:
- сухое обезжиренное молоко – 40 г,
- кукурузный крахмал – 2 ч. ложки,
- заменитель сахара по вкусу,
- щепотка ванилина,
- молоко – 150 мл.
Ингредиенты для украшения
- какао-порошок – 3 ст. ложки.
- орехи по вкусу.
Как приготовить пирожное "картошка"
Готовим крошку
- Взбейте венчиком яйца, заменитель сахара и йогурт до однородной массы.
- Смешайте какао, разрыхлитель, соду и муку. Для этого рецепта подойдет рисовая, кукурузная, овсяная, ржаная, гречневая, цельнозерновая и обычная мука пшеничная.
- Тщательно перемешивая, частями всыпьте мучную смесь в йогуртовую. Взбить тесто венчиком до однородности и вылейте в две небольшие формы.
- Поочередно приготовьте их в микроволновке в течение примерно 4-5 минут при средней мощности.
- Готовые кексы остудите и измельчите на крошку. Это можно сделать с помощью блендера или мясорубки.
Готовим крем, молочную смесь.
- Обжарьте сухое молоко на сухой сковороде до золотистого цвета, остудите и измельчите кофемолкой.
- Смешайте его с кукурузным крахмалом, заменителем сахара и ванилином.
- Постепенно влейте в эту смесь молоко и хорошо перемешайте, чтобы в массе не было комочков.
- Постоянно помешивая на небольшом огне, доведите молочную массу до кипения, варите минуты 4 до загустения.
Приготовление и украшение "картошки".
- Остывший крем смешайте с крошкой из кексов. Влажными руками сформируйте небольшие пирожные.
- Обваляйте картошку в какао, украсьте орехами и уберите в холодильник на 20–30 минут.
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