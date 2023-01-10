Как приготовить любимое пирожное "картошка" без сахара и масла

Рецепт любимого пирожного "картошка" без сахара и растительного масла, найдете в материале ТСН.ua

Вы удивитесь, но любимый с детства десерт можно сделать диетическим – в 100 г такого пирожного содержится всего 200 ккал.

Ингредиенты для приготовления крошки "картошки":

яйца – 4 штуки,

заменитель сахара по вкусу,

йогурт натуральный – 200 г,

какао-порошок – 20 г,

разрыхлитель – 5 г,

сода – половина ч. ложки;

любая мука – 100 г.

Ингредиенты для приготовления молочной массы:

сухое обезжиренное молоко – 40 г,

кукурузный крахмал – 2 ч. ложки,

заменитель сахара по вкусу,

щепотка ванилина,

молоко – 150 мл.

Ингредиенты для украшения

какао-порошок – 3 ст. ложки.

орехи по вкусу.

Как приготовить пирожное "картошка"

Готовим крошку

Взбейте венчиком яйца, заменитель сахара и йогурт до однородной массы.

Смешайте какао, разрыхлитель, соду и муку. Для этого рецепта подойдет рисовая, кукурузная, овсяная, ржаная, гречневая, цельнозерновая и обычная мука пшеничная.

Тщательно перемешивая, частями всыпьте мучную смесь в йогуртовую. Взбить тесто венчиком до однородности и вылейте в две небольшие формы.

Поочередно приготовьте их в микроволновке в течение примерно 4-5 минут при средней мощности.

Готовые кексы остудите и измельчите на крошку. Это можно сделать с помощью блендера или мясорубки.

Готовим крем, молочную смесь.

Обжарьте сухое молоко на сухой сковороде до золотистого цвета, остудите и измельчите кофемолкой.

Смешайте его с кукурузным крахмалом, заменителем сахара и ванилином.

Постепенно влейте в эту смесь молоко и хорошо перемешайте, чтобы в массе не было комочков.

Постоянно помешивая на небольшом огне, доведите молочную массу до кипения, варите минуты 4 до загустения.

Приготовление и украшение "картошки".

Остывший крем смешайте с крошкой из кексов. Влажными руками сформируйте небольшие пирожные.

Обваляйте картошку в какао, украсьте орехами и уберите в холодильник на 20–30 минут.

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