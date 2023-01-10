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Как приготовить любимое пирожное "картошка" без сахара и масла

Дата публикации
Просмотры
134
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить любимое пирожное "картошка" без сахара и масла

Рецепт "картофеля" без сахара

Рецепт любимого пирожного "картошка" без сахара и растительного масла, найдете в материале ТСН.ua

Вы удивитесь, но любимый с детства десерт можно сделать диетическим – в 100 г такого пирожного содержится всего 200 ккал.

Ингредиенты для приготовления крошки "картошки":

  • яйца – 4 штуки,
  • заменитель сахара по вкусу,
  • йогурт натуральный – 200 г,
  • какао-порошок – 20 г,
  • разрыхлитель – 5 г,
  • сода – половина ч. ложки;
  • любая мука – 100 г.

Ингредиенты для приготовления молочной массы:

  • сухое обезжиренное молоко – 40 г,
  • кукурузный крахмал – 2 ч. ложки,
  • заменитель сахара по вкусу,
  • щепотка ванилина,
  • молоко – 150 мл.

Ингредиенты для украшения

  • какао-порошок – 3 ст. ложки.
  • орехи по вкусу.

Как приготовить пирожное "картошка"

Готовим крошку

  • Взбейте венчиком яйца, заменитель сахара и йогурт до однородной массы.
  • Смешайте какао, разрыхлитель, соду и муку. Для этого рецепта подойдет рисовая, кукурузная, овсяная, ржаная, гречневая, цельнозерновая и обычная мука пшеничная.
  • Тщательно перемешивая, частями всыпьте мучную смесь в йогуртовую. Взбить тесто венчиком до однородности и вылейте в две небольшие формы.
  • Поочередно приготовьте их в микроволновке в течение примерно 4-5 минут при средней мощности.
  • Готовые кексы остудите и измельчите на крошку. Это можно сделать с помощью блендера или мясорубки.

Готовим крем, молочную смесь.

  • Обжарьте сухое молоко на сухой сковороде до золотистого цвета, остудите и измельчите кофемолкой.
  • Смешайте его с кукурузным крахмалом, заменителем сахара и ванилином.
  • Постепенно влейте в эту смесь молоко и хорошо перемешайте, чтобы в массе не было комочков.
  • Постоянно помешивая на небольшом огне, доведите молочную массу до кипения, варите минуты 4 до загустения.

Приготовление и украшение "картошки".

  • Остывший крем смешайте с крошкой из кексов. Влажными руками сформируйте небольшие пирожные.
  • Обваляйте картошку в какао, украсьте орехами и уберите в холодильник на 20–30 минут.

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Дата публикации
Просмотры
134
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