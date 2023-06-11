Как приготовить варенье из клубники с целыми ягодами, как приготовить известную "пятиминутку"

Рецепт варенья из клубники "пятиминутка", как приготовить варенье с целыми ягодами.
Варенье из клубники с целыми ягодами – это отличный способ сохранить и насладиться свежими клубничными ягодами в течение всего года.
Классическое варенье с целыми ягодами клубники
Для классического рецепта варенья из клубники с целыми ягодами требуются следующие ингредиенты:
- 1 кг свежей клубники,
- 800-900 г сахара (можно уменьшить или увеличить количество сахара в зависимости от вашего вкуса),
- 2 столовые ложки лимонного сока или сок пол лимона.
Приготовление варенья из целых ягод клубники:
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Начните с подготовки клубники. Хорошо промойте ягоды в холодной воде и отберите невредимые.
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Вымытые ягоды разложите на бумажном полотенце, просушите их.
- Выкладываем ягоды в емкость с толстым дном слоями, пересыпая каждый слой сахаром. Оставляем так клубнику на 8 часов, можно на ночь, чтобы она впитала в себя сахар, что поможет ягодам остаться целыми.
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Емкость с ягодами ставим на средний огонь и, осторожно помешивая, ждем до полного растворения сахара. Чтобы сохранился красивый цвет, а аромат был насыщенным, добавляем сок лимона.
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Увеличиваем огонь до максимального, доводим смесь до кипения, кипятим минут 10, после этого убираем с плиты.
- Проверяем, готово ли варенье. Для этого наливаем на блюдце немного варенья. Если после охлаждения оно не будет растекаться, варенье готово. Если будет растекаться, его нужно проварить еще 5 минут и снова проверить. Повторять кипячение нужно до получения требуемой консистенции.
- Готовое варенье разложить в теплые стерилизованные банки и закрыть.
Как приготовить варенье из клубники «пятиминутку»
Секрет приготовления известной "пятиминутки" из клубники в долгом настаивании в собственном соке. Поэтому, хотя клубника по этому способу варится пять минут, готовится варенье долго.
Ингредиенты для приготовления 2,5 литра варенья:
- 2 килограмма клубники,
- 1 кг сахара.
Приготовление варенья "пятиминутки"
- Промытую и просушенную клубнику пересыпать сахаром, оставить на ночь, настаиваться с сахаром.
- На следующий день варить варенье до растворения сахара на медленном огне. Прокипятить 5 минут на сильном огне
- Настаивать варенье в течение 24 часов.
- Кипятить в течение 5 минут и настаивать, повторить так 2-3 раза.
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