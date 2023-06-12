Как приготовить вареники с клубникой на пару: рецепт нервущегося теста на кефире

Вареники с клубникой – идеальный вариант для летнего завтрака или обеда, да и поужинать можно этим легким блюдом.

Универсальное украинское блюдо – вареники можно готовить с самыми разными начинками. Но можно экспериментировать не только с начинкой, но и с рецептом теста.

Некоторые готовят вареники из классического теста на воде и муке, кто-то делает на молоке, можно приготовить вареники с дрожжевым тестом.

Рассказываем, как приготовить вареники с клубникой на кефире. Тесто для таких вареников получается очень рыхлым и нежным. Поэтому в таких варениках не только начинка оказывается вкусной, но и само тесто.

Ингредиенты для приготовления вареников за клубникой на кефире

Для теста нужно:

кефир – 250 г,

растительное масло – 1 ст.л,

соль – 1 щепотка,

мука – 350 г и еще где-то 50 г для припыливания поверхности,

сода пищевая – полчайной ложки.

Для начинки:

клубника – 400 г,

сахар – 100 г,

крахмал – 1 ч.л

Приготовление вареников

Готовим тесто для вареников

В большой сосуд выливаем кефир, добавляем соль и растительное масло, перемешиваем.

Отдельно смешиваем просеянную муку и соду.

Постепенно добавляем муку в смесь кефира и замешиваем мягкое и эластичное тесто. Если кефир редкий, муки может добавить немного больше – тесто должно быть мягким, эластичным и не липнуть в руки.

Готовое тесто накрываем пищевой плёнкой и оставляем отдохнуть на 15-20 минут.

Приготовление начинки

Клубнику тщательно моем и чистим от хвостиков. Если клубника мелкая, оставляем ее целиком, если большая – разрезаем.

В отдельном сосуде смешиваем сахар и крахмал. Благодаря крахмалу начинка из теста не будет вытекать.

Готовим вареники с клубникой

Ставим кастрюлю с водой для варки вареников на огонь. Поверхность стола присыпаем мукой и еще раз хорошо вымешиваем тесто. Раскатываем тесто в пласт толщиной 3-5 мм и вырезаем кружочки.

На каждый кружочек кладем несколько кусочков клубники и посыпаем примерно пол чайной ложкой сахарно-крахмальной смеси.

Лучше всего, если приготовить такие вареники на пару. Готовим вареники на пару 6-7 минут.

Готовые вареники смазываем сливочным маслом и если есть охота, посыпаем сахаром.

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