Как приготовить вкусную икру из баклажанов: самые простые рецепты

Икра из баклажанов: невероятная закуска по трем простым рецептам.
Икра из баклажанов – вкусная и ароматная закуска. Ее можно готовить, чтобы смаковать сразу или заготавливать на зиму. Домашняя икра в разы вкуснее магазинной, а на ее приготовление понадобится всего несколько ингредиентов, которые всегда есть под рукой. В статье приведены простые рецепты икры из баклажанов, по которым закуска получится очень вкусной, а ее приготовление не займет много времени.
Быстрый рецепт баклажанной икры
Закуску, приготовленную по этому рецепту, следует съесть в течение двух недель. Для икры нужно:
- 1 баклажан;
- 2 болгарских перца;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 1 средний помидор;
- по 5 г сливочного и растительного масла;
- соль по вкусу.
Смажьте противень растительным маслом, выложите все овощи, перец можно не чистить, и запекайте в течение 20 минут при температуре 185 градусов. Затем достаньте запеченные овощи и дайте им остыть. Очистите их от зерен и кожуры, перебейте в блендере, добавив сливочное масло. Такую икру можно есть прямо с хлебом или подавать к мясным блюдам.
Классическая икра из баклажанов
Ингредиенты:
- 300 г баклажанов;
- 2 средние луковицы;
- 2 ст. ложки растительного масла;
- 1 помидор;
- 1 чайная ложка уксуса;
- черный молотый перец и соль по вкусу.
Для приготовления икры нужно разрезать пополам баклажаны и поставить запекаться в духовке при температуре 180 градусов на 25 мин. Помидор опустить в кипяток, чтобы удобнее было снять кожицу. Нарезать лук и обжарить до золотистого цвета, добавить нарезанный помидор, посолить и поперчить. Снять кожуру с готового баклажана, порезать и добавить в жареные овощи, влить уксус. Все вместе тушить 10 минут, можно добавить пряные травы. Готовую икру измельчить блендером и можно подавать на стол.
Икра из баклажанов на зиму
Для приготовления домашней икры необходимо:
- 1 кг баклажанов;
- 150 г моркови;
- 150 г лука;
- 300 г сладкого перца;
- 300 г помидоров;
- 60 г растительного масла;
- 30 мл уксуса;
- 10 г чеснока;
- соль, черный молотый перец по вкусу.
Сначала нужно тщательно помыть баклажаны, сварить в воде до полной готовности. Вареные синенькие очистить от кожуры и перекрутить с помощью мясорубки. Подготовить другие овощи: помыть и почистить, из перца вынуть семена. Все овощи, кроме помидоров, порезать средними кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Помидоры залить кипятком и подержать 3-5 минут в воде, затем снять кожуру, измельчить в блендере и добавить в обжаренные овощи. Всю овощную массу нужно тушить в течение 15 минут. Затем добавить баклажаны, соль, перец, уксус и тушить до полной готовности. Готовую икру переложить в стерилизованные банки и закрыть крышками. Чтобы икра долго хранилась, ее следует поставить в прохладное место.
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