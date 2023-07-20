Как приготовить вкусную икру из баклажанов: самые простые рецепты

Икра из баклажанов – вкусная и ароматная закуска. Ее можно готовить, чтобы смаковать сразу или заготавливать на зиму. Домашняя икра в разы вкуснее магазинной, а на ее приготовление понадобится всего несколько ингредиентов, которые всегда есть под рукой. В статье приведены простые рецепты икры из баклажанов, по которым закуска получится очень вкусной, а ее приготовление не займет много времени.

Быстрый рецепт баклажанной икры

Закуску, приготовленную по этому рецепту, следует съесть в течение двух недель. Для икры нужно:

1 баклажан;

2 болгарских перца;

2-3 зубчика чеснока;

1 средний помидор;

по 5 г сливочного и растительного масла;

соль по вкусу.

Смажьте противень растительным маслом, выложите все овощи, перец можно не чистить, и запекайте в течение 20 минут при температуре 185 градусов. Затем достаньте запеченные овощи и дайте им остыть. Очистите их от зерен и кожуры, перебейте в блендере, добавив сливочное масло. Такую икру можно есть прямо с хлебом или подавать к мясным блюдам.

Классическая икра из баклажанов

Ингредиенты:

300 г баклажанов;

2 средние луковицы;

2 ст. ложки растительного масла;

1 помидор;

1 чайная ложка уксуса;

черный молотый перец и соль по вкусу.

Для приготовления икры нужно разрезать пополам баклажаны и поставить запекаться в духовке при температуре 180 градусов на 25 мин. Помидор опустить в кипяток, чтобы удобнее было снять кожицу. Нарезать лук и обжарить до золотистого цвета, добавить нарезанный помидор, посолить и поперчить. Снять кожуру с готового баклажана, порезать и добавить в жареные овощи, влить уксус. Все вместе тушить 10 минут, можно добавить пряные травы. Готовую икру измельчить блендером и можно подавать на стол.

Икра из баклажанов на зиму

Для приготовления домашней икры необходимо:

1 кг баклажанов;

150 г моркови;

150 г лука;

300 г сладкого перца;

300 г помидоров;

60 г растительного масла;

30 мл уксуса;

10 г чеснока;

соль, черный молотый перец по вкусу.

Сначала нужно тщательно помыть баклажаны, сварить в воде до полной готовности. Вареные синенькие очистить от кожуры и перекрутить с помощью мясорубки. Подготовить другие овощи: помыть и почистить, из перца вынуть семена. Все овощи, кроме помидоров, порезать средними кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Помидоры залить кипятком и подержать 3-5 минут в воде, затем снять кожуру, измельчить в блендере и добавить в обжаренные овощи. Всю овощную массу нужно тушить в течение 15 минут. Затем добавить баклажаны, соль, перец, уксус и тушить до полной готовности. Готовую икру переложить в стерилизованные банки и закрыть крышками. Чтобы икра долго хранилась, ее следует поставить в прохладное место.

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