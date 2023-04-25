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Как приготовить вкусные чебуреки с пузырьками: рецепт, с которым справится любая хозяйка

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
81
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить вкусные чебуреки с пузырьками: рецепт, с которым справится любая хозяйка

Рецепт чебурека

Рецепт тонкого теста без лишнего жира для чебуреков с пузырьками в материале ТСН.ua

Рассказываем, как приготовить вкусные чебуреки на заварном тесте.

Ингредиенты для приготовления теста:

  • мука – 600 г,
  • растительное масло – 50 мл,
  • соль — полторы чайной ложки,
  • кипяток – 300 мл.

Ингредиенты для начинки:

  • мясо — 300 г,
  • лук — один,
  • соль, специи – по вкусу.

Приготовление чебуреков:

  • Кипятим воду любым способом. В кипяток добавляем соль и растительное масло, все тщательно перемешиваем.
  • Просеем муку через сито в глубокую емкость. Вливаем в просеянную муку горячую воду с солью и маслом.
  • Тесто сначала перемешиваем ложкой, а затем замешиваем тесто руками. Тщательно вымешиваем.
  • Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 15 минут, чтобы оно полностью остыло.
  • Пока тесто остывает, приготовим начинку. Для этого понадобится любое мясо. предварительно пропускаем его через мясорубку с луком, добавляем соль и специи по вкусу. Можно добавить немного воды.
  • Разделяем тесто на небольшие части. Из указанного количества теста выйдет примерно 12 чебуреков. Раскатываем каждую часть в круг толщиной примерно 2 мм.
  • На одну часть теста выкладываем начинку тонким слоем, закрываем второй частью и закрепляем края. Пытаемся, чтобы они были достаточно тонкими.
  • Сформированные чебуреки, выкладываем на поверхность, присыпанную мукой.
  • Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем в горячее масло чебуреки и жарим на небольшом огне.
  • Вынимаем чебуреки с пузырьками, выкладываем на блюдо выстланное бумажными полотенцами, чтобы впиталось лишнее масло.
  • Наслаждаемся.

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Дата публикации
Просмотры
81
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