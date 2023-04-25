Как приготовить вкусные чебуреки с пузырьками: рецепт, с которым справится любая хозяйка

Рецепт тонкого теста без лишнего жира для чебуреков с пузырьками в материале ТСН.ua
Рассказываем, как приготовить вкусные чебуреки на заварном тесте.
Ингредиенты для приготовления теста:
- мука – 600 г,
- растительное масло – 50 мл,
- соль — полторы чайной ложки,
- кипяток – 300 мл.
Ингредиенты для начинки:
- мясо — 300 г,
- лук — один,
- соль, специи – по вкусу.
Приготовление чебуреков:
- Кипятим воду любым способом. В кипяток добавляем соль и растительное масло, все тщательно перемешиваем.
- Просеем муку через сито в глубокую емкость. Вливаем в просеянную муку горячую воду с солью и маслом.
- Тесто сначала перемешиваем ложкой, а затем замешиваем тесто руками. Тщательно вымешиваем.
- Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 15 минут, чтобы оно полностью остыло.
- Пока тесто остывает, приготовим начинку. Для этого понадобится любое мясо. предварительно пропускаем его через мясорубку с луком, добавляем соль и специи по вкусу. Можно добавить немного воды.
- Разделяем тесто на небольшие части. Из указанного количества теста выйдет примерно 12 чебуреков. Раскатываем каждую часть в круг толщиной примерно 2 мм.
- На одну часть теста выкладываем начинку тонким слоем, закрываем второй частью и закрепляем края. Пытаемся, чтобы они были достаточно тонкими.
- Сформированные чебуреки, выкладываем на поверхность, присыпанную мукой.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем в горячее масло чебуреки и жарим на небольшом огне.
- Вынимаем чебуреки с пузырьками, выкладываем на блюдо выстланное бумажными полотенцами, чтобы впиталось лишнее масло.
- Наслаждаемся.
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