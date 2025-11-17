- Дата публикации
Как приготовить вкусный борщ без мяса: традиционный постный рецепт
С приготовлением постного борща справится даже начинающая хозяйка.
В Украине продолжается Рождественский пост. И это не повод отказывать себе в приготовлении любимых блюд. Например, постный борщ, если его приготовить из сладкой вкусной свеклы и с черносливом и грибами, получится ничем не хуже традиционного борща с мясом.
Что нужно для приготовления постного борща
Ингредиенты:
три свеклы
полукапусты
6 картофелин
1 луковица
1 сладкий перец
1 помидор
200 г шампиньонов
100 г чернослива
сок лимона
2 ч. л. томатной пасты
соль, перец, специи, лавровый лист, зелень
Способ приготовления
Лук для постного красного борща мелко нарезаем, морковь натираем на мелкой терке, сладкий перец нарезаем полосками и обжариваем все в масле.
Свеклу натираем на крупном и обжариваем на душистом масле, добавляем томатную пасту, порезанный помидор и жарим еще несколько минут. Выжимаем сок половинки лимона.
Обжариваем шампиньоны на масле. Можно добавить лесные грибы: свежие или сушеные. В кипящую в кастрюле воду добавляем нарезанный кубиками картофель и нарезанную капусту. Когда все закипит и поварится минут 15, добавляем в борщ зажарку из свеклы, морковь с луком и перцем, грибы. Варим до готовности. Солим, перчим, добавляем в постный борщ лавровый лист, предварительно размоченный чернослив и специи.
Когда борщ будет готов, пусть настоится хотя бы 30 минут.
