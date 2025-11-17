ТСН в социальных сетях

Как приготовить вкусный борщ без мяса: традиционный постный рецепт

С приготовлением постного борща справится даже начинающая хозяйка.

Борщ

В Украине продолжается Рождественский пост. И это не повод отказывать себе в приготовлении любимых блюд. Например, постный борщ, если его приготовить из сладкой вкусной свеклы и с черносливом и грибами, получится ничем не хуже традиционного борща с мясом.

Что нужно для приготовления постного борща

Ингредиенты:

  • три свеклы

  • полукапусты

  • 6 картофелин

  • 1 луковица

  • 1 сладкий перец

  • 1 помидор

  • 200 г шампиньонов

  • 100 г чернослива

  • сок лимона

  • 2 ч. л. томатной пасты

  • соль, перец, специи, лавровый лист, зелень

Способ приготовления

  • Лук для постного красного борща мелко нарезаем, морковь натираем на мелкой терке, сладкий перец нарезаем полосками и обжариваем все в масле.

  • Свеклу натираем на крупном и обжариваем на душистом масле, добавляем томатную пасту, порезанный помидор и жарим еще несколько минут. Выжимаем сок половинки лимона.

  • Обжариваем шампиньоны на масле. Можно добавить лесные грибы: свежие или сушеные. В кипящую в кастрюле воду добавляем нарезанный кубиками картофель и нарезанную капусту. Когда все закипит и поварится минут 15, добавляем в борщ зажарку из свеклы, морковь с луком и перцем, грибы. Варим до готовности. Солим, перчим, добавляем в постный борщ лавровый лист, предварительно размоченный чернослив и специи.

  • Когда борщ будет готов, пусть настоится хотя бы 30 минут.

Ранее мы писали о том, можно ли употреблять алкоголь во время Рождественского поста. Больше об этом читайте в новости.

