Как приготовить яворовской пирог, вошедший в нематериальное культурное наследие Украины

В 2022 году в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины добавили еще 21 позицию. Среди них – 12 традиционных блюд Украины и отдельных регионов в частности, в том числе яворовской пирог.

Какие элементы включили в нематериальное культурное наследие Украины 2022 года

Традицию приготовления яворовского пирога.

Создание объемной сферической рождественской звезды села Мацковичи.

Традиционное харьковское коцарство.

Новогодняя традиция буковинского молния.

Особенности исполнения клезмерской музыки Подольского района Одесской области.

Рождественский обряд "Моша" (обряд мужской коляды).

Знания, умения и практики, касающиеся приготовления и потребления беляевской ухи.

Музей традиционного народного искусства как интерактивное пространство нематериального культурного наследия Одесщины.

Знания, навыки и обычаи, связанные с приготовлением традиционного блюда "Милина".

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Бузинник – десертное блюдо из бузины, традиции его приготовления и употребления.

Традицию приготовления обрядового блюда "крупки" с. Мостовое Андрушевской общины Житомирской области.

Знания и практики приготовления сахновщинского каравая.

Искусство изготовления яворовской деревянной игрушки.

Обычай и технологию приготовления праздничной и поминальной каши в городе Авдеевка Донецкой области

Традицию лозоплетения в с. Иза Хустского района.

Международный Рождественский фестиваль "Коляда на Майзлях".

Гуцульскую брындзю.

Культура приготовления и потребления плацинды в селах долины реки Фрумушика.

Украинскую писанку: традицию и искусство.

Бортничество Киевской области.

История Яворовского пирога

Никто точно не знает, почему его называют именно «яворовском», его пекут далеко за пределами Яворщины, в разных районах Львовщины и не только.

Этот гречишный пирог является настоящим обрядовым блюдом, без которого не обходится ни праздник, храмовый праздник, свадьба, крестины или похороны. Во время зимних праздников он был украшением любого постного стола.

Пирог подходит со сметаной, холодцем, борщом, теплым, и холодным, лучше всего если его поджарить на масле до хрустящей корочки.

Самым главным в рецепте считается простая, но вкусная начинка, которая делается из гречки и картофеля.

Традиционно никогда не пекли один пирог, потому что в большой семье это было бы на один раз. Потому перечень ингредиентов рассчитан на два пирога либо один большой.

Рецепт приготовления яворовского пирога от « Пані Стефы»

Ингредиенты для приготовления яворовского пирога.

Пшеничная мука – 550 г,

Молоко – 250 г,

Дрожжи прессованные – 30 г, или сухие дрожжи – 6 г,

Яйца – 2 шт,

Подсолнечное масло – 2 ч. л,

Сахар, соль, перец черный по вкусу,

Утолченное картофельное пюре — полтора кг,

Гречневая каша – 700 г,

Лук репчатый — 400 г,

Сало — по своему вкусу.

Приготовление яворовского пирога

Приготовление начинки

Сварить картофельное пюре, гречневую кашу. Нашинкуйте лук, обжарьте в масле или на сале. Смешайте поджаренный лук с отварной гречкой и толченым картофелем.

Замешиваем тесто для пирога

Прессованные дрожжи осыпьте ложкой сахара и дайте разойтись. При использовании сухих дрожжей добавьте их в муку и перемешайте.

Замесите некрутое тесто из муки, молока, дрожжей, щепотки соли, сахара и одного яйца. Добавьте масло или растопленное масло, вымесите, чтобы впитало жир, чтобы тесто было как на вареники – хорошо отставать от рук, но не быть слишком тугим. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы подросло.

Выкладываем пирог

Когда тесто подрастет, обомните его. Разделите наполовину и каждую половину снова разделите на две части — одну чуть больше на 2/3, другую — чуть меньше размером 1/3. Из теста большего размера раскатайте круг на дно круглой формы, чтобы он загибался на борта. Из меньшей части теста сделайте круг для верха пирога.

Форму смажьте и обсыпьте мукой. Выложите дно формы большим кругом, чтобы края немного свисали. Поколите вилкой и наполните смесью гречихи, картофеля и лука. Утрамбуйте, накройте меньшим кругом и защелкните края. Поколите вилкой еще раз сверху, смажьте взбитым яйцом.

Выпекаем пирог

Посолите и запекайте при 190-210℃ час пока пирог хорошо не зарумянится. Вытащите готовый пирог, подождите, чтобы он остыл. После чего извлеките из формы и положите под нетрудный фитиль, чтобы тесто и начинка соединились. Ешьте холодным или поджаренным на масле.

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