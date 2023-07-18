Как резать французский багет: на мини-сэндвичи и не только, под каким углом, какая толщина кусочков

Французский багет – достаточно небольшой в диаметре хлеб, поэтому его нужно правильно резать, чтобы кусок был нормальной порцией, на которую можно что-нибудь положить.

Обычно его рекомендуют резать под углом 45 градусов, делая ломтики толщиной примерно 1,5-2 см. Чем нежнее и более мягкая корочка, тем толще могут быть ломтики хлеба.

Однако это не единственный способ нарезания багета. Из этого хлеба часто готовят мини-сэндвичи. В таком случае каждый багет разрезают на 2-3 одинаковых частей, надрезают их вдоль, а затем кладут любую начинку по вкусу. Например, отлично подходит ветчина, сыр, листья салата, помудоры, вареное яйцо и т.д.

Имейте в виду, что резать багет лучше только специальным ножом для хлеба с зазубренным лезвием. Иначе аппетитная корочка раскрошится, а нежная мягкая серединка порвется во время нарезки.

Если у вас в хозяйстве нет специального ножа, следует запомнить один интересный лайфхак. Чтобы нарезать багет самым обычным ножом, просто положите его хрустящей и плотной нижней стороной вверх. То есть переверните хлеб вверх дном. Теория довольно проста: если сначала разрезать наиболее жесткую часть багета, то он гораздо лучше сохраняет свою форму. После этого нож будет просто скользить через середину, как сквозь сливочное масло.

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