Как сделать блестящие пасхальные крашенки: сети захватил тренд на "мерцающие" пасхальные яйца

В этом году все больше популярности набирает тренд на "мерцающие" пасхальные яйца. Если хочется покрасить яйца на Пасху не как обычно, ищите что-нибудь особенное, можно покрасить пасхальные яйца красным вином. Для этого требуется минимум усилий и бутылка красного вина. Яйца получатся насыщенного бордового цвета с большим количеством блестящих крапинок.

Рецептом формирования "мерцающих" яиц поделилась фуд-блогерка Лысянская Наталья.

Рецепт "мерцающих" яиц

Берем яйца любого цвета – подойдут как белые, так и коричневые. Моем их и кладем в емкость, где будем варить.

Наливаем в емкость красное вино так, чтобы вино покрывало яйца.

Варим яйца на сильном огне до готовности.

Поскольку при нагревании вино испаряется, в помещении может быть запах алкоголя, поэтому лучше открыть окна или включить вытяжку.

После того, как яйца сварятся, нужно положить их в меньшую кастрюлю и налить оставшееся вино. Оставить яйца в вине да на ночь.

За это время цвет яиц станет еще насыщеннее, крашенки станут темно-синего цвета с фиолетовым отливом, на них появятся кристаллы, которые придадут яйцам нужное мерцание.

В красном сладком содержится сахар после испарения превратившийся в кристаллы, которые и будут мерцать на яйцах.

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