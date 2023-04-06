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Как сделать блестящие пасхальные крашенки: сети захватил тренд на "мерцающие" пасхальные яйца

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
440
Время на прочтение
2 мин
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Как сделать блестящие пасхальные крашенки: сети захватил тренд на "мерцающие" пасхальные яйца

Как покрасить яйца в вине

Рецепт окрашивания пасхальных яйц, чтобы они мерцали найдете в материале ТСН.ua

В этом году все больше популярности набирает тренд на "мерцающие" пасхальные яйца. Если хочется покрасить яйца на Пасху не как обычно, ищите что-нибудь особенное, можно покрасить пасхальные яйца красным вином. Для этого требуется минимум усилий и бутылка красного вина. Яйца получатся насыщенного бордового цвета с большим количеством блестящих крапинок. 

Рецептом формирования "мерцающих" яиц поделилась фуд-блогерка Лысянская Наталья.

Рецепт "мерцающих" яиц

  • Берем яйца любого цвета – подойдут как белые, так и коричневые. Моем их и кладем в емкость, где будем варить.
  • Наливаем в емкость красное вино так, чтобы вино покрывало яйца.
  • Варим яйца на сильном огне до готовности.
  • Поскольку при нагревании вино испаряется, в помещении может быть запах алкоголя, поэтому лучше открыть окна или включить вытяжку.
  • После того, как яйца сварятся, нужно положить их в меньшую кастрюлю и налить оставшееся вино. Оставить яйца в вине да на ночь.
  • За это время цвет яиц станет еще насыщеннее,  крашенки станут темно-синего цвета с фиолетовым отливом, на них появятся кристаллы, которые придадут яйцам нужное мерцание.

В красном сладком содержится сахар после испарения превратившийся в кристаллы, которые и будут мерцать на яйцах.

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Дата публикации
Просмотры
440
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