Как сделать брынзу в домашних условиях без закваски и ферментов

Рецепт, как быстро, дешево приготовить вкусную брынзу из коровьего молока, читайте в материале ТСН.ua.

Почему нужно готовить брынзу именно по следующему рецепту:

не нужно покупать никаких специальных заквасок,

никаких консервантов, уксуса и лимонной кислоты при его приготовлении,

такую брынзу можно есть уже через 4 часа,

рецепт самый простой, если вы еще никогда не пробовали делать сыр дома, этот рецепт именно, чтобы начать,

стоимость такого сыра намного меньше, чем в магазине или на базаре.

и самое главное, продукт получается очень вкусным.

Ингредиенты для приготовления домашней брынзы:

Чтобы получить один килограмм брынзы понадобятся обычные продукты – 2 литра молока, 400 граммов сметаны, 6 яиц, 200 граммов кефира по желанию, соль – полтора, две столовых ложки.

Как сделать брынзу в домашних условиях.

Молоко налейте в кастрюлю, доведите до кипения с солью.

Если любите меньше соленую брынзу, соли добавьте поменьше.

В то время как закипает молоко, взбейте яйца.

В кипящее молоко добавьте сметану и взбитые яйца, не переставая помешивать, кипятить молоко 5-6 минут. Вы должны увидеть как образуется творог и отделяется сыворотка.

Поставьте дуршлаг поставьте на кастрюлю, застелите его марлей, сложенной в 4 слоя. Откиньте массу на дуршлаг. Подождите, пока сыворотка полностью стечет.

Накройте сыр марлей (свисающими концами).

Поставьте сыр под груз -- можно положить творог между двумя досками или в форму. Сверху поставьте груз 1 кг.

Через 4 часа брынза уже готова. Уберите груз, сыр можно пробовать.

Но лучше дать ему отдохнуть в марле еще несколько часов в холодильнике.

И еще несколько секретов – сыр получается вкуснее, если к молоку вместе со сметаной добавить 200 граммов кефира.

А если нужен более плотный сыр, положите более тяжелый груз.

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