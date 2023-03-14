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Как сделать брынзу в домашних условиях без закваски и ферментов

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
332
Время на прочтение
2 мин
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Как сделать брынзу в домашних условиях без закваски и ферментов

Рецепт брынзы

Рецепт, как быстро, дешево приготовить вкусную брынзу из коровьего молока, читайте в материале ТСН.ua.

Почему нужно готовить брынзу именно по следующему рецепту:

  • не нужно покупать никаких специальных заквасок,
  • никаких консервантов, уксуса и лимонной кислоты при его приготовлении,
  • такую брынзу можно есть уже через 4 часа,
  • рецепт самый простой, если вы еще никогда не пробовали делать сыр дома, этот рецепт именно, чтобы начать,
  • стоимость такого сыра намного меньше, чем в магазине или на базаре.
  • и самое главное, продукт получается очень вкусным.

Ингредиенты для приготовления домашней брынзы:

Чтобы получить один килограмм брынзы понадобятся обычные продукты – 2 литра молока, 400 граммов сметаны, 6 яиц, 200 граммов кефира по желанию, соль – полтора, две столовых ложки.

Как сделать брынзу в домашних условиях.

  • Молоко налейте в кастрюлю, доведите до кипения с солью.
  • Если любите меньше соленую брынзу, соли добавьте поменьше.
  • В то время как закипает молоко, взбейте яйца.
  • В кипящее молоко добавьте сметану и взбитые яйца, не переставая помешивать, кипятить молоко 5-6 минут. Вы должны увидеть как образуется творог и отделяется сыворотка.
  • Поставьте дуршлаг поставьте на кастрюлю, застелите его марлей, сложенной в 4 слоя. Откиньте массу на дуршлаг. Подождите, пока сыворотка полностью стечет.
  • Накройте сыр марлей (свисающими концами).
  • Поставьте сыр под груз --  можно положить творог между двумя досками или в форму. Сверху поставьте груз 1 кг.
  • Через 4 часа брынза уже готова. Уберите груз, сыр можно пробовать.
  • Но лучше дать ему отдохнуть в марле еще несколько часов в холодильнике.

И еще несколько секретов – сыр получается вкуснее, если к молоку вместе со сметаной добавить 200 граммов кефира.

А если нужен более плотный сыр, положите более тяжелый груз.

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Дата публикации
Просмотры
332
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