Каждая хозяйка должна это знать: как сделать бульон прозрачным

Бульон – это отвар, приготовленный из мяса, рыбы, других ингредиентов. Очень часто он получается мутным из-за того, что хозяйки не знают секретов его приготовления.

Для того чтобы бульон получился вкусным, нужно придерживаться определенной технологии.

Секреты приготовления вкусного и прозрачного бульона

Самый вкусный бульон выходит не из мяса, а из мяса вместе с костями. Именно благодаря последним, точнее желатину, содержащемуся в костях, отвар приобретает студеность. Имеет значение и какое мясо используется – вкуснее бульон будет из свежего, а не из размороженного мяса.

После того как вода закипит, важно снять пену и убавить огонь до минимума, периодически снимая жир и пену. Бурление воды точно сделает бульон мутным.

Чтобы бульон был прозрачным, хорошего цвета, используют луковицу и разнообразные корнеплоды, как морковь, пастернак, сельдерей. Для ароматизации используют петрушку, стебли сельдерея, лавровый лист и т.д.

Что добавить в бульон, чтобы он был прозрачным

Чтобы исправить мутный бульон есть пара уловок:

Взбейте яйцо и влейте его, постоянно помешивая в конце приготовления бульона, когда он уже немного остынет. Снова поставьте бульон на огонь и продолжая помешивать, вскипятить его. Через несколько минут белок свернется и соберет всю мясную суспензию, которая станет похожей на хлопья. После выключения огня хлопья осядут на дно. Остается только аккуратно процедить бульон.

Еще более простой способ сделать бульон прозрачным, ну для совсем уж "ленивых" хозяек — все, что нужно сделать — это просто добавить в бульон стакан холодной воды или кубики льда. После добавления холодной воды или льда суспензия осядет на дне и бульон будет прозрачным.

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