Каждая хозяйка должна это знать: как сделать бульон прозрачным

Как сделать мутный бульон прозрачным, читайте в материале ТСН.ua
Бульон – это отвар, приготовленный из мяса, рыбы, других ингредиентов. Очень часто он получается мутным из-за того, что хозяйки не знают секретов его приготовления.
Для того чтобы бульон получился вкусным, нужно придерживаться определенной технологии.
Секреты приготовления вкусного и прозрачного бульона
Самый вкусный бульон выходит не из мяса, а из мяса вместе с костями. Именно благодаря последним, точнее желатину, содержащемуся в костях, отвар приобретает студеность. Имеет значение и какое мясо используется – вкуснее бульон будет из свежего, а не из размороженного мяса.
После того как вода закипит, важно снять пену и убавить огонь до минимума, периодически снимая жир и пену. Бурление воды точно сделает бульон мутным.
Чтобы бульон был прозрачным, хорошего цвета, используют луковицу и разнообразные корнеплоды, как морковь, пастернак, сельдерей. Для ароматизации используют петрушку, стебли сельдерея, лавровый лист и т.д.
Что добавить в бульон, чтобы он был прозрачным
Чтобы исправить мутный бульон есть пара уловок:
- Взбейте яйцо и влейте его, постоянно помешивая в конце приготовления бульона, когда он уже немного остынет. Снова поставьте бульон на огонь и продолжая помешивать, вскипятить его. Через несколько минут белок свернется и соберет всю мясную суспензию, которая станет похожей на хлопья. После выключения огня хлопья осядут на дно. Остается только аккуратно процедить бульон.
- Еще более простой способ сделать бульон прозрачным, ну для совсем уж "ленивых" хозяек — все, что нужно сделать — это просто добавить в бульон стакан холодной воды или кубики льда. После добавления холодной воды или льда суспензия осядет на дне и бульон будет прозрачным.
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