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Как сделать мягким и вкусным любое, даже старое мясо: полезные лайфгхаки

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
188
Время на прочтение
2 мин
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Как сделать мягким и вкусным любое, даже старое мясо: полезные лайфгхаки

Как смягчить мясо

Что делать, если мясо твердое, как приготовить любое мясо мягким и вкусным

Любое мясо станет мягким и сочным, если знать секреты его приготовления. Делимся секретами приготовления вкусного мяса.

  • Никогда не солите мясо непосредственно перед жаркой, оно потеряет много сока и получится безвкусным. Соль нужно класть во время, а еще лучше в конце приготовления.
  • Мясо станет нежнее, если за час до приготовления его смочить в водке.
  • Придаст мясу сочности соевый соус. Для этого нужно мясо замочить в соевом соусе, оставить на ночь. Любое жареное мясо после такого замачивания станет мягким.

Как смягчить мясо с помощью банановой кожуры

  • Банановая шкурка сделает говядину сочной. Достаточно при варке добавить к нему банановую шкурку – 30 минут варки и получите нежное мясо, а бульон выйдет наваристым и вкусным.
  • Не только говядина, но и баранина получится мягкой и сочной, если ее перед запеканием посолить, поперчить, еще можно нашпиговать чесноком, затем обернуть банановой шкуркой. Для этого закрепите банановую шкурку кулинарной нитью, чтобы она хорошо держалась и не разошлась. Запекайте мясо в банановой коже в разогретой духовке 30-40 минут.

Сделать мясо мягким поможет имбирь

Превратить твердую говядину в нежное мясо поможет имбирь. Для этого:

  • Выложите говядину на раскаленную сковородку. Обжарьте на сильном огне 3-5 минуты.
  • Нарежьте корень имбиря.
  • К мясу на сковороде добавьте немного воды, добавьте нарезанный имбирь, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 30-40 минут. В состав имбирного сока входит вещество, которое разлагает протеины и делает твердое мясо мягким.

Как лимонная корочка поможет сделать мясо мягким

Смягчить старое мясо поможет лимонная корочка. Для этого:

  • Нарежьте мясо на куски поперек волокон и выложите на раскаленную сковороду.
  • Добавьте к мясу лимонные корки, готовьте вместе с мясом.
  • Когда мясо приготовится, извлеките лимонные корки, измельчите их и смешайте с мясным соком, который выделился во время жарки.
  • Выложите мясо на тарелку, полейте мясным лимонным соком.

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Дата публикации
Просмотры
188
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