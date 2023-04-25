Как сделать мягким и вкусным любое, даже старое мясо: полезные лайфгхаки

Что делать, если мясо твердое, как приготовить любое мясо мягким и вкусным

Любое мясо станет мягким и сочным, если знать секреты его приготовления. Делимся секретами приготовления вкусного мяса.

Никогда не солите мясо непосредственно перед жаркой, оно потеряет много сока и получится безвкусным. Соль нужно класть во время, а еще лучше в конце приготовления.

Мясо станет нежнее, если за час до приготовления его смочить в водке.

Придаст мясу сочности соевый соус. Для этого нужно мясо замочить в соевом соусе, оставить на ночь. Любое жареное мясо после такого замачивания станет мягким.

Как смягчить мясо с помощью банановой кожуры

Банановая шкурка сделает говядину сочной. Достаточно при варке добавить к нему банановую шкурку – 30 минут варки и получите нежное мясо, а бульон выйдет наваристым и вкусным.

Не только говядина, но и баранина получится мягкой и сочной, если ее перед запеканием посолить, поперчить, еще можно нашпиговать чесноком, затем обернуть банановой шкуркой. Для этого закрепите банановую шкурку кулинарной нитью, чтобы она хорошо держалась и не разошлась. Запекайте мясо в банановой коже в разогретой духовке 30-40 минут.

Сделать мясо мягким поможет имбирь

Превратить твердую говядину в нежное мясо поможет имбирь. Для этого:

Выложите говядину на раскаленную сковородку. Обжарьте на сильном огне 3-5 минуты.

Нарежьте корень имбиря.

К мясу на сковороде добавьте немного воды, добавьте нарезанный имбирь, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 30-40 минут. В состав имбирного сока входит вещество, которое разлагает протеины и делает твердое мясо мягким.

Как лимонная корочка поможет сделать мясо мягким

Смягчить старое мясо поможет лимонная корочка. Для этого:

Нарежьте мясо на куски поперек волокон и выложите на раскаленную сковороду.

Добавьте к мясу лимонные корки, готовьте вместе с мясом.

Когда мясо приготовится, извлеките лимонные корки, измельчите их и смешайте с мясным соком, который выделился во время жарки.

Выложите мясо на тарелку, полейте мясным лимонным соком.

Читайте также: