Как сделать мягким и вкусным любое, даже старое мясо: полезные лайфгхаки

Что делать, если мясо твердое, как приготовить любое мясо мягким и вкусным
Любое мясо станет мягким и сочным, если знать секреты его приготовления. Делимся секретами приготовления вкусного мяса.
- Никогда не солите мясо непосредственно перед жаркой, оно потеряет много сока и получится безвкусным. Соль нужно класть во время, а еще лучше в конце приготовления.
- Мясо станет нежнее, если за час до приготовления его смочить в водке.
- Придаст мясу сочности соевый соус. Для этого нужно мясо замочить в соевом соусе, оставить на ночь. Любое жареное мясо после такого замачивания станет мягким.
Как смягчить мясо с помощью банановой кожуры
- Банановая шкурка сделает говядину сочной. Достаточно при варке добавить к нему банановую шкурку – 30 минут варки и получите нежное мясо, а бульон выйдет наваристым и вкусным.
- Не только говядина, но и баранина получится мягкой и сочной, если ее перед запеканием посолить, поперчить, еще можно нашпиговать чесноком, затем обернуть банановой шкуркой. Для этого закрепите банановую шкурку кулинарной нитью, чтобы она хорошо держалась и не разошлась. Запекайте мясо в банановой коже в разогретой духовке 30-40 минут.
Сделать мясо мягким поможет имбирь
Превратить твердую говядину в нежное мясо поможет имбирь. Для этого:
- Выложите говядину на раскаленную сковородку. Обжарьте на сильном огне 3-5 минуты.
- Нарежьте корень имбиря.
- К мясу на сковороде добавьте немного воды, добавьте нарезанный имбирь, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 30-40 минут. В состав имбирного сока входит вещество, которое разлагает протеины и делает твердое мясо мягким.
Как лимонная корочка поможет сделать мясо мягким
Смягчить старое мясо поможет лимонная корочка. Для этого:
- Нарежьте мясо на куски поперек волокон и выложите на раскаленную сковороду.
- Добавьте к мясу лимонные корки, готовьте вместе с мясом.
- Когда мясо приготовится, извлеките лимонные корки, измельчите их и смешайте с мясным соком, который выделился во время жарки.
- Выложите мясо на тарелку, полейте мясным лимонным соком.
Читайте также:
- Стало известно, какое мясо необходимо употреблять после 40 лет.
- Почему нужно есть редиску: чем полезен овощ для организма