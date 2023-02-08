Как сварить красную свеклу, чтобы она не потеряла цвет: хитрость, о которой стоит знать

Свекла используется для приготовления разных блюд. Зачастую перед этим его нужно сварить. Казалось бы, что тут тяжелого? Но если делать это в обычной кастрюле, он может стать менее красным. Читайте в материале ТСН.ua, как сварить свеклу, чтобы она не потеряла цвет.

Чтобы не мыть после варки кастрюлю от свекловичной накипи, а также не ощущать запах овоща по всей квартире, можно сварить свеклу в пакете. Этот способ также поможет сделать так, чтобы овощи не потеряли свой ярко красный цвет.

Что для этого нужно делать? Сначала свеклу тщательно отмывают от грязи, а затем кладут в пакет. Каждый овощ должен быть раздельно. Далее из пакетов максимально выпускается воздух, а сверху завязывается свободный узелок.

Далее свекла отправляется в кастрюлю, заливается водой и ставится на сильный огонь. Когда вода закипит, огонь нужно убавить. Обратите внимание, что свекла должна быть полностью погружена в воду, но края пакета должны торчать.

Сколько времени нужно варить свеклу в пакете? Здесь все зависит от размера самого овоща. Если это средняя свекла (примерно 200 г), то вам понадобится около 50 минут. А вот большая свекла (400-500 г) будет вариться не менее 2 часов.

Чтобы свекла не потеряла свой цвет во время варки, можно также попытаться приготовить ее в микроволновке. Для этого овощ моется, насухо вытирается. Далее по всей свекле делаются проколы вилкой, а ее кладут в пакет. Выставляется максимальная мощность. Свекла среднего размера будет готовиться в этом случае около 10 минут.

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