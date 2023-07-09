Как сварить молодой картофель: ответы на самые распространенные вопросы

Как сварить молодой картофель с укропом, нужно ли его чистить, когда лучше солить, как долго варить

Вкусно приготовленный молодой картофель – это не только удовольствие, но и польза для организма.

Чем полезен молодой картофель

Молодой картофель содержит витамины группы B, A, C, PP и H, минеральные вещества — йод, цинк, хром, фтор, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, хлор и серу, а также белки и углеводы. Молодой картофель практически не содержит жиров. Крахмала у него меньше, чем в старом картофеле, поэтому он полезнее старого.

Благодаря тому, что молодой картофель содержит мало калорий, его используют в диетическом питании.

Нужно ли молодую картошку чистить перед тем как варить

Молоденький картофель перед варкой нужно почистить из-за того, что кожура у нее очень тонкая и мягкая, легко отделяется от мякоти. И если такой картофель варить не очищая перед этим, после варки в воде останутся много тоненьких чешуек картофельной кожуры.

Молодой картофель в мундирах можно варить, когда он слегка состарится, а кожура станет немного толще, но чешуйки на ней еще останутся. Перед тем как варить такой картофель нужно тщательно его помыть и потереть абразивной губкой.

Как почистить молодой картофель

Почистить молодой картофель можно по-разному. Можно ее обрезать как старую ножом, а можно соскоблить верхний тонкий слой кожуры ножом, или использовать для этого кухонную металлическую губку.

Как сварить молодой картофель в воде

Очищенный картофель положить в кастрюлю.

Отмерить воду так, чтобы ее уровень был на пару пальцев выше картофеля.

Вскипятить воду без картофеля и только тогда положить в кипящую воду картофель.

После закипания воды картофель посолить и варить 15–20 минут на среднем огне.

Почему картофель кладут в кипящую воду

Если залить картофель холодной водой, как это чаще всего и делают люди, в процессе варки она потеряет большую часть питательных веществ. Более правильным решением будет класть сырой картофель в кипящую воду.

Сколько времени варить картофель после того, как закипела вода

В среднем после того, как вода закипит, варить ее нужно на меньшем огне 15-20 минут.

Как понять, что молодой картофель сварился

Чтобы проверить готовность клубня нужно проткнуть его зубочисткой, вилкой или тонким ножом желательно посреди картофелины. Если картофель легко протыкается, значит он уже готов к потреблению.

Когда солить воду при варке картофеля

Если вы хотите получить более плотный картофель, солить его нужно в начале приготовления. Если нужен более мягкий и разваренный картофель, то солить его нужно ближе к концу приготовления.

Как сварить молодой картофель с укропом

Сварить молодой картофель.

Сцедить воду с емкости, где варился молодой картофель.

Добавьте в кастрюлю укроп и сливочное масло.

Закрыть крышкой, несколько раз встряхнуть и оставить на 5–10 минут. Не нужно мешать картошку ложкой, достаточно будет потрясти.

Вместо масла молодой картофель можно заправить маслом или сметаной.

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