Как сварить рассыпчатый рис: секреты и тонкости японских поваров

Секреты от японских поваров как сварить рис, чтобы не слипался, найдете в материале ТСН.ua

Чтобы рис не слипался и получился рассыпчатым и вкусным, попробуйте сварить его так, как это делают японцы.

Варим рис так, как делают это японцы

Лучше использовать белый круглый зернистый рис.

Прежде всего, нужно замочить рис в холодной воде. Воды нужно залить на пару сантиметров выше уровня крупы и оставить крупу в воде а 20 минут. Это делается для того, чтобы вышло лишнее количество крахмала, которое как раз и способствует склеиванию крупы.

После этого нужно промывать рис до тех пор, пока вода не станет абсолютно прозрачной. Чем меньше крахмала будет в рисе, тем меньше пены появится во время варки. После замачивания дайте рису хотя бы 5 минут просохнуть. Еще лучше дождаться, чтобы рис полностью высох. Если этого не сделать есть угроза, что во время варки рис впитает лишнюю воду и разбухнет.

Поставьте вариться рис – пропорции один стакан риса на 1,25 стакана воды. После того, как вода в кастрюле с рисом закипит, убавьте огонь и варите крупу в течение 8 - 12 минут. Не открывайте надолго крышку во время варки – максимум на пару секунд.

Положите в кастрюлю обильный кусочек сливочного масла, перемешайте рис и снова накройте крышкой. Вместо масла можно добавлять соус, разнообразную подливку.

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