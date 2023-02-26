Как сварить вкусную и рассыпчатую перловку: пять секретов приготовления

Перловую кашу можно потреблять как в виде гарнира, так и в виде основного блюда с мясом, грибами, овощами. Она не только вкусная, но еще и очень полезная. Перловка выводит из организма токсины, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Полезна эта каша и для детей, так как содержит необходимые для детского организма вещества и компоненты.

Кто варил перловую кашу, наверняка знают, что не всегда она получается доваренной, а бывает, что вместо вкусной каши на выходе получаем клейкую и твердую массу.

Рассказываем как сварить вкусную перловку, делимся основными секретами ее приготовления.

Первая хитрость – обязательно тщательно промываем крупу. Промывать перловку нужно несколько раз и желательно использовать теплую воду, чтобы вымыть всю пыль и грязь.

Вторая хитрость – правильная кастрюля. Для приготовления вкусной каши нужна кастрюля с толстым дном. Важным условием вкусной каши является также правильная температура – варить перловку нужно на медленном огне, чтобы кипела потихоньку. Слишком высокая, как и слишком низкая температура испортит блюдо. Идеальное соотношение воды и перловой крупы – один к трем. Но пропорции можно изменить в зависимости от размера перловки.

Третья хитрость – перловку нужно постоянно кипятить и менять воду. Когда вода закипит, слить ее и залить новой. И так повторяйте эту процедуру несколько раз. Если использовать такой способ варки, зернышки останутся целыми, а сама каша — рассыпчатой, не склеится. Если вы не хотите играться и постоянно сливать воду, просто залейте крупу теплой, а не холодной водой. Результат будет не столь эффектным, но будет. Помешивать перловку нужно обязательно. Наверное, это одна из немногих каш, которая в этом нуждается.

Четвертая хитрость – масло. Если вы добавите в начале варки кусочек сливочного масла, на каждом зернышке крупы образуется масляная оболочка, которая поможет зернышкам не развариться, остаться нежными и мягкими. Такая перловка получится просто удивительной.

Пятая хитрость. Перловка любит "отдых" — подавать ее на стол нужно только через 30-40 минут после приготовления. Если жидкость останется в каше, выключите огонь, сразу укутайте перловку и дайте настояться.

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