Как сварить вкусную, полезную пшенную кашу, которая не будет горчить — на воде, с квашеной капустой

Почему пшенная крупа горчит и как от этого избавиться

Горький привкус крупы не означает, что это она испортилась. Причина в горьких маслах и пыли на зернах пшена.

Чтобы пшенная каша не горчила, нужно избавиться от горьких масел путем промывания и замачивания крупы перед приготовлением.

Как промыть пшено, чтобы оно не горчило и не имело неприятного привкуса:

Замочить крупу в глубокой емкости на 10-15 минут. Слить воду и снова залить свежей. Заливать воду до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Это будет означать, что крупа готова, чтобы ее варили.

Без замачивания можно тщательно промыть крупу в проточной воде в дуршлаге.

Залить крупу кипятком на оставить на время.

Что гарантированно лишит кашу горечи - довести крупу с водой до кипения, слить воду, помыть в дуршлаге и снова залить водой в нужной пропорции.

Если после замачивания или такой варки каша осталась горькой, это может свидетельствовать о том, что крупа испортилась.

Как правильно варить пшенную кашу

Чаще кашу варят на воде или молоке. Чтобы каша получилась рассыпчатой и вкусной на 1 стакан крупы, нужно брать 1, 5 стакана воды или молока.

Солить кашу нужно в начале приготовления.

Когда вода выкипит добавляют масло. Именно на этом этапе кастрюлю нужно закрыть крышкой.

Если долить больше воды и сразу накрыть емкость, где варится каша крышкой, она получится более вязкой.

Как сварить рассыпчатую пшенную кашу на воде

Поскольку пшенная крупа варится достаточно долго, лучше предварительно ее замочить. Опять же это отнимет горечь.

Крупу перебрать и промыть до прозрачности.

Залить крупу водой, чтобы уровень воды был на 1,5 см выше уровня каши.

Довести на небольшом огне пшено до кипения, убавить огонь накрыть крышкой и варить около часа. Огонь должен быть минимальным. Если вода испариться, можно ее доливать.

Когда вода испарится, добавить сливочное или растительное масло или поджаренный на нем лук с салом, грибы.

Рецепт пшенной каши с квашеной капустой

Традиционное, хоть и подзабытое блюдо украинской кухни.

Ингредиенты для приготовления пшенной каши с квашеной капустой

пшено — 200 г,

капуста квашеная 400 г,

лук и морковь по 1 шт.,

масло 50 мл,

лавровый лист 1 шт.,

соль по вкусу.

Приготовление пшенной каши с квашеной капустой

Очистить и помыть морковь и лук. Порезать мелко овощи, морковь можно на терке. В разогретой емкости обжарить на растительном масле лук и морковь до мягкости моркови.

Добавить квашеную капусту, влить 300 мл кипятка, добавить лавровый лист и довести до кипения.

После этого убавить огонь и тушить капусту под покрышкой 10-15 минут до мягкости.

В это время пшено промыть в холодной воде несколько раз и добавить в капусту. Влить еще 500 мл кипятка, довести до кипения, убавить огонь и тушить до готовности примерно 15-20 минут.

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