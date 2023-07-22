Как выбрать спелый, сладкий и вкусный арбуз: полезные советы

Продажа первых арбузов в разгаре, но довольно часто непонятно: спел ли он, не вреден ли, как его выбрать. А правильно выбранный арбуз – не только вкусный, но и очень полезный. Он включает в себя девятнадцать витаминов и одиннадцать минералов, а также глюкозу и фруктозу. Как не прогадать и выбрать самый вкусный арбуз – читайте дальше.

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Если хвостик сухой, то ягода спелая. Окрас должен быть насыщенным: чем темнее зеленые полосы, тем арбуз будет более полезным. Арбуз, созревший естественным путем, имеет средний размер, весит 5-7 килограммов. На арбузе должно быть пятно желтого или оранжевого цвета от контакта с землей. Кожа арбуза должна быть твердой, чтобы нельзя было задеть ногтем. Спелые арбузы при постукивании имеют звонкий звук. Нужно обращать внимание на «пчелиную паутинку»: если она четкая, то арбуз сладкий. Круглые арбузы более сладкие, а удлиненные более водянистые. Спелый арбуз не тонет в воде.

Полезные свойства арбуза

Мякоть ягоды содержит каротиноид – ликопен, пигмент, дающий красный цвет помидорам и арбузам. Он обладает мощными свойствами: антиоксидантными и противовоспалительными. Этот пигмент способен предотвратить тромбообразование и заболевания раком.

Также арбуз полезен для здоровья глаз и кожи. Его необходимо есть тем людям, у которых нестабильное давление – ежедневное употребление десерта способно его унормировать и снизить.

Как проверить арбуз на нитраты

Нитраты сами по себе не представляют угрозы для нашего здоровья. Источником нитратов для человека является растительная пища, мясо и вода. Допустимая норма нитратов для человека, который имеет вес 60 кг – 300 мг, на 1 кг арбуза – 60 граммов.

Чтобы узнать, превышают ли нитраты допустимую норму, следует обращать внимание на срез. У хорошего арбуза срез имеет крупинки и неровности, у арбуза с нитратами он гладкий. Если поднести арбуз срезом к свету и он будет светиться фиолетовым цветом, значит, нитраты превышают норму. Арбуз с нитратами имеет желтые прожилки, он быстро утонет, если его опустить в воду.

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