Как закрыть огурцы холодным способом без стабилизации и уксуса

Рецепт соленых огурцов холодным способом
Рассказываем, как закрыть на зиму соленые огурцы без стерилизации, холодной водой. В огурцах, заготовленных на зиму холодным способом, сохраняются витамины, полезные вещества, они получаются крепкими и вкусными.
Ингредиенты для засолки огурцов
- Огурцы
- Разнообразные специи – чеснок, укроп, перец горошком.
- Листья смородины, вишни, хрена.
- Острый красный перчик – кусочек маленький для любителей.
- Соль в расчете – 2 столовые ложки на литр воды.
Засолка огурцов холодным способом на зиму
- Чтобы правильно рассчитать количество воды, необходимое на ту или иную банку, заложите огурцы плотно в емкость и залейте водой. На трехлитровую банку потребуется примерно полтора литра воды.
- Тщательно промойте огурцы под холодной водой. Замочите огурчики на 3-4 часа для твердости. После замачивания, острым ножом обрежьте концы и снова промойте в холодной воде.
- Помойте листья хрена, вишни, смородины, укропа. Очистите зубки чеснока от шелухи. Острый перец промойте и нарежьте кольцами.
- Простерилизуйте банки и капроновую крышку удобным для вас способом – помойте теплой водой с содой, облейте кипятком, просушите в горячей духовке.
- Положите в банку специи, зелень, огурцы слоями.
- Насыпьте соль и залейте холодной некипяченой водой. Сверху уложите зелень.
- Прикройте банку крышкой и оставьте на 3 дня бродить. Рассол во время брожения будет выливаться, поэтому под банку лучше подставить какую-нибудь тарелку.
- Через 3 дня слейте рассол, прокипятите его 1-2 минуты. Залейте горячим рассолом огурцы до вверху банки, закройте плотными капроновыми крышками. Если рассола не хватает, делайте воды, чтобы прокипели вместе со старым рассолом.
- Когда банки остынут, еще раз слейте рассол, вскипятите его и залейте огурцы. После чего закатайте банки с огурцами.
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