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Как закрыть огурцы холодным способом без стабилизации и уксуса

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
236
Время на прочтение
2 мин
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Как закрыть огурцы холодным способом без стабилизации и уксуса

Огурцы на зиму холодным способом

Рецепт соленых огурцов холодным способом

Рассказываем, как закрыть на зиму соленые огурцы без стерилизации, холодной водой. В огурцах, заготовленных на зиму холодным способом, сохраняются витамины, полезные вещества, они получаются крепкими и вкусными.

Ингредиенты для засолки огурцов

  • Огурцы
  • Разнообразные специи – чеснок, укроп, перец горошком.
  • Листья смородины, вишни, хрена.
  • Острый красный перчик – кусочек маленький для любителей.
  • Соль в расчете – 2 столовые ложки на литр воды.

Засолка огурцов холодным способом на зиму

  • Чтобы правильно рассчитать количество воды, необходимое на ту или иную банку, заложите огурцы плотно в емкость и залейте водой. На трехлитровую банку потребуется примерно полтора литра воды.
  • Тщательно промойте огурцы под холодной водой. Замочите огурчики на 3-4 часа для  твердости. После замачивания, острым ножом обрежьте концы и снова промойте в холодной воде.
  • Помойте листья хрена, вишни, смородины, укропа. Очистите зубки чеснока от шелухи. Острый перец промойте и нарежьте кольцами.
  • Простерилизуйте банки и капроновую крышку удобным для вас способом – помойте теплой водой с содой, облейте кипятком, просушите в горячей духовке.
  • Положите в банку специи, зелень, огурцы слоями.
  • Насыпьте соль и залейте холодной некипяченой водой. Сверху уложите зелень.
  • Прикройте банку крышкой и оставьте на 3 дня бродить. Рассол во время брожения будет выливаться, поэтому под банку лучше подставить какую-нибудь тарелку.
  • Через 3 дня слейте рассол, прокипятите его 1-2 минуты. Залейте горячим рассолом огурцы до вверху банки, закройте плотными капроновыми крышками. Если рассола не хватает, делайте воды, чтобы прокипели вместе со старым рассолом.
  • Когда банки остынут, еще раз слейте рассол, вскипятите его и залейте огурцы. После чего закатайте банки с огурцами.

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Дата публикации
Просмотры
236
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