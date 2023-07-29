Как закрыть огурцы холодным способом без стабилизации и уксуса

Рассказываем, как закрыть на зиму соленые огурцы без стерилизации, холодной водой. В огурцах, заготовленных на зиму холодным способом, сохраняются витамины, полезные вещества, они получаются крепкими и вкусными.

Ингредиенты для засолки огурцов

Огурцы

Разнообразные специи – чеснок, укроп, перец горошком.

Листья смородины, вишни, хрена.

Острый красный перчик – кусочек маленький для любителей.

Соль в расчете – 2 столовые ложки на литр воды.

Засолка огурцов холодным способом на зиму

Чтобы правильно рассчитать количество воды, необходимое на ту или иную банку, заложите огурцы плотно в емкость и залейте водой. На трехлитровую банку потребуется примерно полтора литра воды.

Тщательно промойте огурцы под холодной водой. Замочите огурчики на 3-4 часа для твердости. После замачивания, острым ножом обрежьте концы и снова промойте в холодной воде.

Помойте листья хрена, вишни, смородины, укропа. Очистите зубки чеснока от шелухи. Острый перец промойте и нарежьте кольцами.

Простерилизуйте банки и капроновую крышку удобным для вас способом – помойте теплой водой с содой, облейте кипятком, просушите в горячей духовке.

Положите в банку специи, зелень, огурцы слоями.

Насыпьте соль и залейте холодной некипяченой водой. Сверху уложите зелень.

Прикройте банку крышкой и оставьте на 3 дня бродить. Рассол во время брожения будет выливаться, поэтому под банку лучше подставить какую-нибудь тарелку.

Через 3 дня слейте рассол, прокипятите его 1-2 минуты. Залейте горячим рассолом огурцы до вверху банки, закройте плотными капроновыми крышками. Если рассола не хватает, делайте воды, чтобы прокипели вместе со старым рассолом.

Когда банки остынут, еще раз слейте рассол, вскипятите его и залейте огурцы. После чего закатайте банки с огурцами.

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