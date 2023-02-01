Как "засахарить" сало: для чего добавлять к продукту во время засолки сахар

Рецепт засолки сала с сахаром, найдете в материале ТСН.ua
Чтобы сало получилось вкусным и, что немаловажно, мягким, рассказываем как его засолить с сахаром. Именно сахар сделает сало нежным. Не бойтесь, десерт из сала не выйдет.
Ингредиенты для засолки сала:
- Сало – 1 кг.
- Сахар – 150 г.
- Соль – 0,5 кг.
- Чеснок – 5-6 зубчиков.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Сладкая паприка – чайная ложка.
- Хмели-суннели – чайная кровать.
- Черный молотый перец – чайная ложка.
Приготовление сала
- Сало нарезаем на небольшие порции. В первую очередь каждую часть обваливаем в сахаре, после чего накрываем пергаментом. Таким образом сало "засахаривается" сутки.
- Пока сало лежит в сахаре, готовим смесь из соли, перца, паприки, хмели-сунели, измельченного чеснока и лаврового листа.
- Перед солением сало от сахара промывают и обсушиваем.
- Помытое сало натирают приготовленной смесью и отправляют в холодильник на 7 дней. Через неделю сало можно есть.
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