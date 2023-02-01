Как "засахарить" сало: для чего добавлять к продукту во время засолки сахар

Чтобы сало получилось вкусным и, что немаловажно, мягким, рассказываем как его засолить с сахаром. Именно сахар сделает сало нежным. Не бойтесь, десерт из сала не выйдет.

Ингредиенты для засолки сала:

Сало – 1 кг.

Сахар – 150 г.

Соль – 0,5 кг.

Чеснок – 5-6 зубчиков.

Лавровый лист – 3 шт.

Сладкая паприка – чайная ложка.

Хмели-суннели – чайная кровать.

Черный молотый перец – чайная ложка.

Приготовление сала

Сало нарезаем на небольшие порции. В первую очередь каждую часть обваливаем в сахаре, после чего накрываем пергаментом. Таким образом сало "засахаривается" сутки.

Пока сало лежит в сахаре, готовим смесь из соли, перца, паприки, хмели-сунели, измельченного чеснока и лаврового листа.

Перед солением сало от сахара промывают и обсушиваем.

Помытое сало натирают приготовленной смесью и отправляют в холодильник на 7 дней. Через неделю сало можно есть.

Читайте также: