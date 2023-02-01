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Как "засахарить" сало: для чего добавлять к продукту во время засолки сахар

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
354
Время на прочтение
1 мин
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Как "засахарить" сало: для чего добавлять к продукту во время засолки сахар

Рецепт сала с сахаром

Рецепт засолки сала с сахаром, найдете в материале ТСН.ua

Чтобы сало получилось вкусным и, что немаловажно, мягким, рассказываем как его засолить с сахаром. Именно сахар сделает сало нежным. Не бойтесь, десерт из сала не выйдет.

Ингредиенты для засолки сала:

  • Сало – 1 кг.
  • Сахар – 150 г.
  • Соль – 0,5 кг.
  • Чеснок – 5-6 зубчиков.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Сладкая паприка – чайная ложка.
  • Хмели-суннели – чайная кровать.
  • Черный молотый перец – чайная ложка.

Приготовление сала

  • Сало нарезаем на небольшие порции. В первую очередь каждую часть обваливаем в сахаре, после чего накрываем пергаментом. Таким образом сало "засахаривается" сутки.
  • Пока сало лежит в сахаре, готовим смесь из соли, перца, паприки, хмели-сунели, измельченного чеснока и лаврового листа.
  • Перед солением сало от сахара промывают и обсушиваем.
  • Помытое сало натирают приготовленной смесью и отправляют в холодильник на 7 дней. Через неделю сало можно есть.

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Дата публикации
Просмотры
354
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