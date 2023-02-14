Как защитить томатную пасту от плесени: как хранить ее после открытия

Как хранить томатную пасту после открытия, чтобы не было плесени, чтобы она не испортилась, читайте в материале ТСН.ua

Сколько бы я ни пользовалась томатной пастой, всегда возникала проблема — через некоторое время, де бы моя томатная паста не стояла, в холодильнике, или просто на кухне, после открытия она покрывалась плесенью. А все потому, что я не знала простых лайфхаков ее хранения.

Дело в том, что настоящая томатная паста, а я пыталась покупать именно такую, производится без красителей и консервантов, поэтому закономерно, что после ее открытия она начинала быстро портиться.

Как можно защитить томатную пасту от образования плесени

Это можно сделать с помощью горчицы. Для этого нужно помазать горчицей горлышко банки, где хранится паста и по возможности стенки. Обязательно нужно смазать горчицей внутреннюю поверхность металлической или пластиковой крышки, закрывающей банку.

Для этого нужно помазать горчицей горлышко банки, где хранится паста и по возможности стенки. Обязательно нужно смазать горчицей внутреннюю поверхность металлической или пластиковой крышки, закрывающей банку. Подобное действие – защиту пасты от плесени выполняет обычное подсолнечное, оливкое, другое растительное масло. Так же, как с горчицей, нужно смазать маслом стены банки и горлышко. Кроме того, нужно отобрать пару ложек пасты и налить в банку пару столовых ложек любого масла, распределив его равномерно по поверхности. Как и в случае с горчицей, масло сохранит продукт от появления плесени, развития грибка и т.д.

Так же, как с горчицей, нужно смазать маслом стены банки и горлышко. Кроме того, нужно отобрать пару ложек пасты и налить в банку пару столовых ложек любого масла, распределив его равномерно по поверхности. Как и в случае с горчицей, масло сохранит продукт от появления плесени, развития грибка и т.д. Если вы купили крупную банку томатной пасты, лучше всего будет сохранить ее заморозив. Как это сделать? После того как мы отобрали нужное количество томатной пасты, открытую банку, они обычно жестяные, закрываем пищевой пленкой и ставим в морозильную камеру на сутки. Чтобы вытащить оттуда пасту, банку погружаем в кипяток на несколько секунд и вынимаем ее содержание. Замороженную пасту нарезаем на части нужного размера, упаковываем каждую в полиэтиленовый пакет и кладем на хранение в морозильную камеру.

Если ничего не делать, открытая паста в холодильнике будет храниться без порчи 3-5 дней. Если хранить банку томатной пасты с ложкой внутри порча продукта начнется почти сразу.

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